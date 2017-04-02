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Tramvay araçları bir bir raylara iniyor

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Tramvay araçları bir bir raylara iniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına hızla devam eden Akçaray Projesi kapsamında tramvay araçları kentimize gelmeye devam ediyor.

Daha önce gelen üç araçtan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından bir test sürüşü gerçekleştirilmişti. Hattaki çalışmalar sürerken eş zamanlı olarak tramvayların yapımı da Bursa’da devam ediyor. Yapımı tamamlanan tramvaylar Büyükşehir’e teslim ediliyor. Bu kapsamda dördüncü tramvay aracı da raylara indirildi.  

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UYUMLULUK TESTLERİ

Bursa’da üretimi yapılan Akçaray tramvay aracının dördüncüsü karayoluyla getirilerek Otobüs Terminali yanındaki geçici tramvay depolama alanında raya indirildi. Tırdan dikkatlice rampa aracılığıyla indirilen tramvay raya oturtuldu. Fabrikada yapılan tüm testlerden başarı ile geçen araçlar için ray ile uyumluluk testleri yapıldıktan sonra Büyükşehir tarafından tamamen teslim alınacak.

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TOPLAM 12 ADET ARAÇ

Proje kapsamında bir yandan tramvay araçları teslim alınırken diğer yandan da gerekli testler uygulanıyor. Tramvay hattında elektrik testleri yapılarak olası sorunlar gözlemleniyor. Diğer yandan da tramvayların ray uyumluluk testleri gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde Büyükşehir tarafından 12 adet tramvay aracı alınacak. 5 modül halinde olan bir araç 33 metre uzunluğunda ve 294 yolcu kapasitesine sahip.

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