  • BIST 106.277
  • Altın 143,841
  • Dolar 3,5142
  • Euro 4,1544
  • Kocaeli 27 °C

Tramvay artık paralı; şimdilik sıkıntı yok

»
Tramvay artık paralı; şimdilik sıkıntı yok
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Haziran’dan buyana ücretsiz çalışan Otogar-Sekapark tramvay hattında bu sabahtan itibaren ücret alınmaya başlandı. Bedava tramvaya sırf gezmek için binenler çekilince, kabinler de biraz rahatladı.

İLK GÜN SORUN YOK

Akçaray’da paralı ilk gün bir sıkıntı yaşanmadı. Hala duraklarda bazı eksikler bulunuyor. Tramvayın işletmecisi Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş.  duraklarda 42 güvenlik görevlisi bulunduruyor. Güvenlik görevlileri 07.00-15.00 ve 15.00-24.00 arası iki vardiyalı olarak çalışıyor. Duraklarda turnikeden geçip, tramvaya hazırlananların çantaları ve üstleri de dedektörle aranıyor. 

İSTASYON AMİRİ ATANDI

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. bünyesinde tramvay sistemi için İstasyonlar Amiri ataması da yapıldı. 1.5 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş.’de çalışan Oğuz Çelikiz, tramvay sisteminin İstasyon Amirliği görevine getirildi. Oğuz Çelikiz, gün boyu tramvay güzergahında denetimler yapacak. 

Şennur YILDIZ

cc-011.jpg

Oğuz Çelikiz

Bu haber toplam 1518 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 2
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tramvay artık ücretli01 Ağustos 2017 Salı 11:20
  • Spor salonunda Bayram denetimi01 Ağustos 2017 Salı 10:58
  • Akçaray hangi duraktan ne zaman geçecek?31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:05
  • Balık Adası’na dev bayrak asıldı31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:59
  •  Başkan Karaosmanoğlu: “Tarih, demokrasi nöbetlerini yazacak”31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:00
  • 7 ay önce bitmeliydi31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:21
  • Yenicuma’nın geçici mescidi31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:20
  • Jandarma Komutanı bugün göreve başlıyor31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:13
  • Bakan Eroğlu, "Bugün ideal ulaşım sistemi..."30 Temmuz 2017 Pazar 21:05
  • Bakan Eroğlu, 41 milyon TL’lik yatırımın temelini attı30 Temmuz 2017 Pazar 16:48
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti