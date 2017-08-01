Tramvay artık paralı; şimdilik sıkıntı yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Haziran’dan buyana ücretsiz çalışan Otogar-Sekapark tramvay hattında bu sabahtan itibaren ücret alınmaya başlandı. Bedava tramvaya sırf gezmek için binenler çekilince, kabinler de biraz rahatladı.

İLK GÜN SORUN YOK

Akçaray’da paralı ilk gün bir sıkıntı yaşanmadı. Hala duraklarda bazı eksikler bulunuyor. Tramvayın işletmecisi Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş. duraklarda 42 güvenlik görevlisi bulunduruyor. Güvenlik görevlileri 07.00-15.00 ve 15.00-24.00 arası iki vardiyalı olarak çalışıyor. Duraklarda turnikeden geçip, tramvaya hazırlananların çantaları ve üstleri de dedektörle aranıyor.

İSTASYON AMİRİ ATANDI

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. bünyesinde tramvay sistemi için İstasyonlar Amiri ataması da yapıldı. 1.5 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş.’de çalışan Oğuz Çelikiz, tramvay sisteminin İstasyon Amirliği görevine getirildi. Oğuz Çelikiz, gün boyu tramvay güzergahında denetimler yapacak.

Şennur YILDIZ

Oğuz Çelikiz