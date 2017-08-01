  • BIST 107.531
  • Altın 143,623
  • Dolar 3,5258
  • Euro 4,1627
  • Kocaeli 22 °C

Tramvay artık ücretli

»
Tramvay artık ücretli
Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Haziran’dan itibaren ücretsiz olarak çalıştırdığı Otogar-Sekapark arasındaki tramvay seferleri de bugünden itibaren ücretli oluyor.

Tramvayla sivil yolcular 1.50 TL, öğrenciler 1 TL karşılığında yolculuk yapabilecekler. Tramvay duraklarında Kent Kart okuyan turnikelerin dün akşam saatlerine kadar tamamlanmış olması bekleniyordu.

TRAMVAY 10 DAKİKADA BİR

 Bu sabahtan itibaren ücretli yolcu taşımaya başlayan tramvayla ilgili yeni tarifeler de açıklandı. Bugünden itibaren Sekapark ve Otogar duraklarından karşılıklı olarak 10 dakikada bir tramvay hareket edecek. İlk tramvay saat 07.00’de Sekapark’tan hareket edecek. Son tramvay da saat 23.30’da Sekapark durağından kalkacak. Saat 24.00’den sabaha kadar tramvay yok. Okulların açılmasının ardından tramvay seferleri daha da sıklaştırılacak.

TRAMVAY SEFERLERİ HANGİ DURAKTA NE ZAMAN DURACAK? İŞTE SEFER SAATLERİ

Bu haber toplam 693 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarma Komutanı bugün göreve başlıyor31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:13
  • Bakan Eroğlu, "Bugün ideal ulaşım sistemi..."30 Temmuz 2017 Pazar 21:05
  • Bakan Eroğlu, 41 milyon TL’lik yatırımın temelini attı30 Temmuz 2017 Pazar 16:48
  • Miting için keyifli yolculuk30 Temmuz 2017 Pazar 15:57
  • Bakan Eroğlu o yorumlara Kocaeli'den yanıt verdi30 Temmuz 2017 Pazar 14:42
  • Bakan Eroğlu: Kocaeli destan yazacak30 Temmuz 2017 Pazar 13:57
  • Kartepe'ye teleferik izni30 Temmuz 2017 Pazar 13:43
  • Bakan Eroğlu,“Kocaeli her şeyin en iyisini hak ediyor”30 Temmuz 2017 Pazar 12:42
  • Su Bakanı çok önemli törenler için İzmit’te30 Temmuz 2017 Pazar 09:14
  • Sayısal Loto büyük ikramiye İzmit'e çıktı (29 Temmuz 2017)29 Temmuz 2017 Cumartesi 22:57
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti