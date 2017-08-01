Tramvay artık ücretli

Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Haziran’dan itibaren ücretsiz olarak çalıştırdığı Otogar-Sekapark arasındaki tramvay seferleri de bugünden itibaren ücretli oluyor.

Tramvayla sivil yolcular 1.50 TL, öğrenciler 1 TL karşılığında yolculuk yapabilecekler. Tramvay duraklarında Kent Kart okuyan turnikelerin dün akşam saatlerine kadar tamamlanmış olması bekleniyordu.

TRAMVAY 10 DAKİKADA BİR

Bu sabahtan itibaren ücretli yolcu taşımaya başlayan tramvayla ilgili yeni tarifeler de açıklandı. Bugünden itibaren Sekapark ve Otogar duraklarından karşılıklı olarak 10 dakikada bir tramvay hareket edecek. İlk tramvay saat 07.00’de Sekapark’tan hareket edecek. Son tramvay da saat 23.30’da Sekapark durağından kalkacak. Saat 24.00’den sabaha kadar tramvay yok. Okulların açılmasının ardından tramvay seferleri daha da sıklaştırılacak.

TRAMVAY SEFERLERİ HANGİ DURAKTA NE ZAMAN DURACAK? İŞTE SEFER SAATLERİ