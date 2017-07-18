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Tramvay bozuluyor; vatandaş bilmiyor

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Tramvay bozuluyor; vatandaş bilmiyor
Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te kurduğu tramvay sisteminde zaman zaman arızalar yaşanabiliyor. Sistemdeki arıza nedeniyle tramvay seferleri durunca, vatandaşın bundan haberi olmuyor.

BOŞUNA BEKLEDİLER

Geçen pazar günü Yahya Kaptan bölgesinde tramvay hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle, 3 saat süreyle Otogar-Seka Park arasındaki tramvay seferleri durdu. Bu tür arızaların ortaya çıkması normaldi. Ama 7.5 kilometrelik güzergahta diğer duraklarda tramvay bekleyen yolculara arıza bildirilmedi. Bu nedenle insanlar boşuna bekledi.

İSTANBUL’DA NASIL YAPILIYOR

Dünyanın her yerinde, raylı sistemlerde, metroda veya tramvayda geçici arızalar meydana gelebiliyor, seferler durabiliyor. Ama bu tür durumlarda örneğin İstanbul’da bütün duraklarda anons yapılarak yolculara seferlerin durduğu bildiriliyor ve boşu boşuna bekleyip, zaman kaybetmeleri önleniyor. Halen İzmit’te tramvay durakları yapılamadı. Bu nedenle, arızadan vatandaşın haberi olmuyor.

“HAZIRLIKLI OLMAK LAZIM”

İzmit tramvayını yöneten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. yetkilileri, pazar günü meydana gelen 3 saatlik arıza hakkında şunları söylediler: “Arızaya çok kısa süre içinde ekipler müdahale etti. İstanbul’da bazen 5 saat süreyle seferlerin durduğu oluyor. Bizim ilimizde de zaman zaman bu tür arızalar olacaktır. En aza indirmek için çaba harcıyoruz. Arıza olursa, mümkün olan en kısa zamanda sorunu çözmeye çalışıyoruz.”

Şennur YILDIZ

 

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