  • BIST 105.176
  • Altın 139,998
  • Dolar 3,5389
  • Euro 4,0532
  • Kocaeli 23 °C

Tramvay duraklarından üçünün adı değiştirildi 

»
Tramvay duraklarından üçünün adı değiştirildi 
İzmit’te tramvay güzergahında hala bütün duraklar tamamlanmadı. Yapılan duraklardan üçünün ismi de vatandaştan gelen tepkiler üzerine değiştirildi. 

Turgut Özal Köprüsü altındaki tramvay durağına “Adliye Durağı” adı verilmişti. Bu durağın adı “Fuar Durağı” yapıldı. 
Tramvayın, Doğu Kışla mevkiindeki durağının ismi “M.Alipaşa Durağı”ydı. Bu durağın ismi de  “Doğu Kışla Durağı” olarak değiştirildi.

En çok tepki ise, Namık Kemal Lisesi karşısındaki durağın adına gösterildi. Bu durağa “Bekirdere” adı verilmişti. Oysa durak Bekirdere’ye 1 kilometre uzaklıkta, M.Alipaşa’nın göbeğindeydi. Gelen tepkiler dikkate alınarak, bu durağın da adı “M.Alipaşa Durağı” olarak değiştirildi.

Bu haber toplam 1322 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kandıra'nın cazibe merkezi "Kartal Kayaları"16 Temmuz 2017 Pazar 11:50
  • Vatandaşlardan geri dönüşüme destek16 Temmuz 2017 Pazar 10:57
  • Meteoroloji açıkladı: Yağmur geliyor16 Temmuz 2017 Pazar 10:26
  • Kocaeli’de 249 hafızla sabah namazı kılındı15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:20
  • BAŞSİAD ile MARKA iş birliği içerisinde olacak15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:12
  • İskeçe,"Demokrasi herkes lazım"15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:54
  • Havuza düşen inek böyle kurtarıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:47
  • Meteoroloji'den Kocaeli için sağanak uyarısı15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:00
  • Karamürsel’de ‘15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü’ yapıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:18
  • Gençlik Merkezi’nde anma programı yapıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:41
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti