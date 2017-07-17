Tramvay duraklarından üçünün adı değiştirildi 

İzmit’te tramvay güzergahında hala bütün duraklar tamamlanmadı. Yapılan duraklardan üçünün ismi de vatandaştan gelen tepkiler üzerine değiştirildi.

Turgut Özal Köprüsü altındaki tramvay durağına “Adliye Durağı” adı verilmişti. Bu durağın adı “Fuar Durağı” yapıldı.

Tramvayın, Doğu Kışla mevkiindeki durağının ismi “M.Alipaşa Durağı”ydı. Bu durağın ismi de “Doğu Kışla Durağı” olarak değiştirildi.

En çok tepki ise, Namık Kemal Lisesi karşısındaki durağın adına gösterildi. Bu durağa “Bekirdere” adı verilmişti. Oysa durak Bekirdere’ye 1 kilometre uzaklıkta, M.Alipaşa’nın göbeğindeydi. Gelen tepkiler dikkate alınarak, bu durağın da adı “M.Alipaşa Durağı” olarak değiştirildi.