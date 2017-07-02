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Tramvay geçti, yolcu almadı

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Tramvay geçti, yolcu almadı
Dün sabah İzmit içindeki tramvayda bir tuhaflık vardı.

Son zamanlarda sabah erken saatlerde tramvayla işlerine gitmeye hazırlananlar, tramvayın önlerinden geçtiğini, ama durup, yolcu almadığını gördüler. Bu uygulama yaklaşık 40 dakika sürdü. Yetkililere sorduk, “Basit bir teknik arıza tespit edildi. Bu nedenle yolcu alınmadan deneme seferleri yapıldı. Kısa süre sonra da seferler normale döndü” dediler.

Özellikle işlerine yetişmek zorunda olanlar için, böylesi tatsız arızalar önemli sıkıntı yaratacaktır.

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