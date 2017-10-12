Tramvay güzergahında görsel aydınlatma işi

Bir süre önce tramvay yolu kenarına ferforje korkuluk işi için ihaleye çıkılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, “Tramvay güzergahı alt geçitleri ve yaya üst geçitleri görsel aydınlatma işi” işe ilgili yeni bir ihale açtı. Bizim bildiğimiz kadarıyla henüz tramvay güzergahında yaya alt veya üst geçidi bulunmuyor. Büyükşehir, güzergahta led lambalarla yeni bir aydınlatma sistemi yapacak, ama herhalde yolun kenarındaki alanlarda yapacak. Bu tuhaf ihale 26 Ekim günü saat 11.00’de. İşi üstlenen firmanın 90 gün süresi olacak.