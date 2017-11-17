Tramvay hattı uzuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 Ağustos ayında vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattının 2.2 Km’lik 2. Etap ihalesi 7 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Seka Devlet Hastanesi’nden başlayıp Plajyoluna kadar ulaşacak olan Akçaray Tramvay hattının 2. Etabıyla İzmit Okullar Bölgesinin çarşıyla ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Böylelikle okullar bölgesinde eğitim gören öğrencilerin çarşıyla olan ulaşımı hızlanacak. 7 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan ihaleyle firmaların teklifleri alınacak.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİ DE ÖNEMSİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Okullar bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin çarşıyla ulaşımının daha hızlı olması amacıyla Akçaray Tramvay hattını uzatıyor. Büyükşehir Belediyesi 2.2 km’lik 2. Etap projesi kapsamında gerçekleştirilen ihale sonucunda, ihaleyi kazanan firmadan işin iki kısımda yapılacağını belirtecek. Bin 600 metre Seka Devlet Hastanesi – Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, 300 günde yapılarak özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım 240 günde tamamlanacak. Projenin tamamı 540 günde bitirilecek. Böylelikle Büyükşehir Belediye okullar bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin, projenin tamamının bitmesini beklememesi amacıyla projeyi iki kısımdan oluşturuyor.

4 YENİ İSTASYON YAPILACAK

Günlük kullanım rekorlarıyla Kocaeli halkının beğenisini kazanan Akçaray Tramvay hattı 2. Etapla 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 km uzunluğundaki 2. Etap istasyonları Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 km’lik 2. Etap tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 22 km’ye çıkartılmış olacak.

BÜYÜKŞEHİR YERLİ ÜRETİME DESTEK VERİYOR

Büyükşehir Belediyesi mevcut tramvay hattında çalışan 12 araçların yanı sıra 2. Etap Tramvay hattı projesiyle 6 yeni tramvay aracı alınacak. İlgili bakanlığın genelgesi gereği alınan tramvay araçlarının en az yüzde 51’i yerli üretimle üretilen araçlardan oluşuyor olacak. Büyükşehir Belediyesi böylelikle elinde bulunan 12 tramvay araca ilave olarak 6 yeni tramvay aracı eklenmesiyle bu sayı 18’e yükselecek.



