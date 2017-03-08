Tramvay hattına 977 ton ağırlığında ray döşendi

Akçaray tramvay projesinde hat boyunca kullanılan yapı elemanlarının sayısı ve dökülen betonun miktarı dikkat çekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray tramvay projesinin inşaatı kapsamında birçok yapı malzemesini kullanıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tramvay araçlarından ikisi Kocaeli’ne gelirken Otogar-Sekapark arasında 7,2 kilometre uzunluğunda karşılıklı olarak sefer yapacak tramvay hattında bugüne kadar 5 bin metreküp beton döküldü, bin 977 ton ray montajı yapıldı. Bunlar için 36 bin 854 adet ray bağlantı elemanıyla 737 bin 100 adet trifon kullanıldı. Proje kapsamında tramvay hattı boyunca 58 bin metreküp beton döküldü. 249 bin metreküp kazı işinin yapıldığı alanda bin 977 ton ray montajı gerçekleştirildi.

Ray montajları için 36 bin 854 adet ray bağlantı elemanı ve 737 bin 100 adet trifon vida kullanıldı. Tramvay hattı boyunca tramvay araçlarının elektrik bağlantılarını sağlayacak 14 bin metre orta gerilim kablosu kullanıldı. Projede 530 adet farklı çaplarda foraj yapılarak kataner direklerine temel hazırlanırken, hat boyunca direklerin montaj işlemi devam ediyor. Ayrıca hatta tel çekim işlemi de devam ediyor. Proje tamamlandığında 27 bin 250 metre kontakt teli ve 23 bin 550 metre taşıyıcı tel çekilmiş olacak.