Tramvay hattına EDS’li çözüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park tarafından Kocaeli halkına hizmet veren Akçaray Tramvay hattında denetimler artıyor. Hali hazırda kamera sistemleriyle izlenen hatta trafik kurallarına uymayan ve tramvay hattı üzerine araçlarını park eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor. 2018 yılı başından itibaren ise Elektronik Denetleme Sistemiyle (EDS) denetleme yapılacak.

HATALI PARK YAPANA CEZAİ İŞLEM

Kocaeli halkı tarafından büyük ilgiyle kullanılan Akçaray, kaliteli ve kesintisi bir ulaşım sunuyor. Tramvay hattının sorunsuz bir ulaşım sunabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park ekipleri hat üzerindeki trafiği kamera sistemiyle denetliyor. Özellikle tramvayların raylar üzerindeki hareketini engelleyecek şekilde park yapan araçların plakaları alınarak, trafik ekiplerine bildiriliyor ve cezai işlem uygulanıyor.

2018’DE ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ

Büyükşehir ekiplerinin kamera sistemi takibiyle yapılan denetimler EDS ile yapılacak. 2018 yılı başı itibariyle tramvay giriş kavşaklarına ve trafik yoğunluğunun olduğu yerlerde EDS konularak otomatik cezai işlem uygulaması başlatılacak.