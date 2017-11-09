Tramvay hattına park eden araca ceza

Olay, İzmit Tramvay Halkevi durağında meydana geldi. Tramvay yolda park edilen otomobil sebebiyle hareket edemedi. Tramvay seferleri 10 dakika durdurdu. Olay yerine çağrılan zabıta ekipleri aracı çekiciyle kaldırarak 222 lira ceza kesti.

Ayrıca çekilen araca, çekici ücreti olarak da 39 lira ile birlikte toplam 261 lira ceza kesilmiş oldu. Tramvayın geçişini engelleyen araca vatandaşlar da büyük tepki gösterirken, zabıta ekipleri olaya çok kısa sürede müdahale

etti. Tramvay ise 10 dakikalık gecikmenin ardından Sekapark yönündeki seferine devam etti.

Şennur YILDIZ