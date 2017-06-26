“Tramvay müteahhidi şehri üzmenin bedelini ödeyecek”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bugün gazetemize bayram ziyareti yaptı. Karaosmanoğlu, gündemdeki bazı konular hakkında önemli mesajlar verdi.

YENİ İHALE İŞİ UZATIRDI

Başkan Karaosmanoğlu, tramvay yolu inşaatında işi üstlenen müteahhidin hem kendilerini, hem şehri üzdüğünü, sıkıntıya soktuğunu belirterek şunları söyledi: “2-3 yıl önce Namazgah Barajı inşaatını üstlenen müteahhitte sorun yaşanmıştı. Bu inşaat trafiği etkilemiyor, halkı sıkıntıya sokmuyordu. Sözleşmeyi iptal ettik, yeniden ihale açtık, iş 6 ay kadar durdu. Tramvay yolu ihalesini de iptal edebilirdik. Ama yeni ihale süreci bize en az 6 ay kaybettirirdi. İzmit daha çok sıkıntı çekerdi. Bu nedenle ihaleyi iptal etmedik. Ama müteahhidin alacakları var, içeride teminatı var. Bütün gecikmenin bedelini ödeyecek. Sözleşmede yazılı ceza maddelerinin tamamı, tramvay müteahhidine uygulanacak” dedi.

TRAMVAY ÜCRETİ: 1.50 TL

BAYRAM İÇİMİZDEN BİRİ

Başkan Karaosmanoğlu, Genel Sekreterlik görevinden Bilecik Valiliği’ne atanan Tahir Büyükakın için, “Çok başarılı oldu. Devletin başka makamlarda da Büyükakın gibi genç, bilgili ve kararlı insanlara ihtiyacı var. Bilecik Valiliği staj olacak” dedi. Başkan, Genel Sekreterliğe atanan İlhan Bayram için de, “Yıllardır bizimle birlikte olan, birbirimizi tanıdığımız çok başarılı ve çalışkan bir arkadaşımız. İlhan Bayram’a çok güveniyorum” dedi.

ARTIK HEDEF METRO

Karaosmanoğlu, 2019’a kadar olan dönemde metro işine odaklanacaklarını belirterek şöyle konuştu: “Gebze Metrosu işinde ihale aşamasına geldik. Gebze metrosunu belediye olarak biz yapacağız. Körfez-Derince-İzmit metrosu için Başbakanımızla, Bakanlarımızla görüşüyoruz. Bu çok yüksek maliyetli bir iş. Devletin desteğini arıyoruz. Bu konuda hükümeti ikna ettiğimiz an, proje çalışmalarına başlayacağız” dedi. Karaosmanoğlu, D-100 Karayolu Köseköy Kavşağı ile ilgili battı-çıktı Projesi’nin ihalesinin yapıldığını, müteahhide yer tesliminin bittiğini söyledi, “Bayram ertesi bu önemli projenin inşaatı başlayacak” dedi.

ÇİKOLATA İKRAMI

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, dün sabah üzerinde eşofmanları ile gazetemize bayram ziyareti yaptı. Yanında bayram çikolatası getiren Başkan ÖZGÜR KOCAELİ ve BÜYÜK KOCAELİ personeli ile bayramlaştı, teknik servis çalışanlarına çikolata ikram etti.