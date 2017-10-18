Tramvay otomobile çarptı!

Olay, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Şehit Kazım Sokak'tan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na çıkan Ferdi Ş. idaresindeki 34 JG 9681 plakalı araç ile tramvay çarpıştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaptığı kontrollerde ölü ya da yaralanan olmadığını belirledi. Maddi hasarın oluştuğu araç çekiciyle otoparka götürülürken, polis ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ



