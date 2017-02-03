Tramvay saati işlemeye devam edecek

3 Ağustos 2015 günü düzenlenen basın toplantısında verilen söz tutulabilmiş olsa, bugün İzmit’te çok şatafatlı törenle, Otogar’dan Sekapark’a doğru Akçaray harekete geçmiş olacaktı. Olmadı. Bu şehirde Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bir büyük projede daha işin bitişi için verilen vade tutturulamadı.

Bütün okurlarımın emin olmasını isterim; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de çok iddialı bu tramvay projesi konusunda işin bitimi için verilen vadenin tutturulamaması nedeniyle, kendilerini İzmit halkına karşı mahcup hissediyorlar.

Malum, 3 Ağustos 2015 tarihinde tramvay yolu müteahhiti Gülermak firması ile sözleşme imzalanırken, Büyükşehir Belediyesi Tramvay Saati’ni de çalıştırmış, 550 günden geriye sayım başlamıştı. O saat Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde işlemeye devam ediyor. Dün sabah yine açtık. Tramvayın çalışmasına 1 gün birkaç saat kaldı diye yazıyordu.

Bugün akşam saatlerinde saat sıfırlanacak. Tabii, tramvay çalışmayacak. Çünkü ortada hala yol yok. Geçen gün Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr.Tahir Büyükakın’la görüşürken, “Sayın Genel Sekreter, olmadı. Tamam, bunun nedenlerini tartışmayalım da, hiç değilse Büyükşehir’in resmi internet sitesinden şu geriye sayan Tramvay saatini kaldırın. İnsanlarla alay ediliyor gibi bir durum var” dedim.

Genel Sekreter Büyükakın şu sıralar küçük oğlunun sağlık sorunları ile ilgileniyor. Hastanede oğlunun başında yatıp kalkıyor. Ama işleri de takip ediyor. Ben, “İnternet sitesinden saati kaldırın” deyince, Genel Sekreter konuya farklı yaklaştı:

“Tam tersine, ben o saatin kalmasını, süre dolup sıfırlandıktan sonra ileriye devam etmesini istiyorum. Bu konuda ne kadar geciktiğimizi kent kamuoyu ile paylaşmış oluruz. Kendi kendimizi tekzip etmiş oluruz. O saat ileriye doğru çalıştıkça, biz işin bir an önce bitmesi, tramvayın mümkün olan en kısa süre içinde çalışması konusunda biraz daha bilenmiş oluruz.”

Aslında fikir hoşuma gitti. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesindeki tramvay saatinde geri sayım bugün bitecek. Saat sıfırlanacak. Ama aynı andan itibaren, “Tramvay projesi şu kadar gün, bu kadar saat gecikti” şeklinde saat işlemeye devam edecek.

Bakalım, Akçaray Otogar-Sekapark arasında ne zaman çalışacak, o saat ileriye doğru sayarken ne zaman gerçekten duracak?

“TRAFİK SORUNU BİTMEYECEK”

İzmit’teki tramvay yolunun gecikmesi konusunda Büyükşehir Genel Sekreteri Büyükakın’ın söyleyeceği çok şey var. Sayın Genel Sekretere görüşmemiz sırasında bir öneride daha bulundum:

“O internet sitesindeki saat sıfırlandığında, yani 550 gün önce şu gün şu saatte tramvay çalışacak diye söz verdiğiniz, ama tramvayı çalıştıramadığınız anda, bu işin başladığı noktada bir basın toplantısı düzenleyip, gecikme nedeniyle İzmit halkından özür dileyin” dedim.

Büyükakın, bunu düşündüklerini, ama sonradan vazgeçtiklerini söyledi. Böyle bir basın toplantısı, böyle bir özür dileme gerçekleşmeyecek. Ancak Genel Sekreter bu konuda gerçekten son derece üzgün. Buna şunları söyledi:

“Bu kentte iş yapmak gerçekten çok zor. Gözü açık, bilinci yerinde bir hastaya açık kalp ameliyatı yapmak gibi bir şey. Daha önce de böyle gecikmeler oldu. Sekapark Tüneli’nde, Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı’nda oldu. Bundan sonraki büyük projelerde de olabilir. Evet, olmamalı. Ama oluyor. Biz tramvay yolu inşaatı ile ilgili süre hesabını çok gerçekçi yaptık. Müteahhitin çalışma temposunda sıkıntı yaşandı. İşi durdurup, ihaleyi iptal edebilirdik. Ama mevcut ihale yasası elimizi kolumuzu bağlıyor. İhaleyi iptal etmeye kalksak, çok uzun bir hukuki süreç yaşanırdı. Yeniden ihaleye çıkmak daha uzun bir süre alacaktı. Bu durumda, tramvay işi çok daha gecikecek, kent için çok daha büyük sıkıntı yaratacaktı. Bu nedenle müteahhite katlandık. Olabilecek en hızlı, en düzgün şekilde çalışması için çaba harcadık. Bu kadar oldu.”

Genel Sekreter Büyükakın devam etti:

“Tramvay çalışacak. Şehiriçi ulaşımında önemli bir rahatlık, düzen getirecek. Ama bir kere daha söylüyorum. Tramvay çalışınca İzmit’in trafik sorunu, ulaşım sorunu bitmiş olmayacak. İşte nüfus artış hızı ortada. İstanbul’da 20 yıl önce de trafik sorundu. Bunca köprü yaptılar, tüneller açtılar, denizin altından tüple geçtiler. Bugün İstanbul’da hala trafik büyük sorun. İstanbul’un yollarının haline internetten bakın. Hala bizim burası çok daha rahat. Biz raylı sistemi İzmit’e getirmesek, 10 yıl sonra şehir içinde mevcut minibüslerin sayısını çok daha fazla arttırmak gerekecek. Çok daha büyük trafik sorunu, ulaşım sorunu yaşanacak. Tramvay, gelecekte sorunların daha da fazla büyümesini önleyebilmek için yapılıyor. Ama biz bu tramvay inşaatında bu kadar çile çektik. Bu kadar yıpratıldık. Bu kentte nasıl metro yapacağım? Bir metro yapmaya kalksam, örneğin Yenicuma ile Fevziye arasında aylarca trafiği durdurmam lazım. Bu kentteki tepkiye, eleştirilere kim dayanabilir? Kim bunu göze alabilir.”

Tramvay konusunda durum bu. Bugün Cuma namazından sonra, törenle tramvayın deneme geçişini izleyecektik. Ya da izlememiz gerekiyordu. Olmadı, bitmedi. Şimdi saat geriye işleyişini durdurup ileri sarmaya başlayacak. Hedef 21 Nisan. Bence dün bir kez daha güzergahı gezdim, daha çok fazla iş var- bu yol 21 Nisan’a da bitmez. Şöyle yaz başına, Ramazan ertesine hazırlanın.

Bu coğrafyada bu kadar soğuk yaşamamıştım

Kar’ın çok yağdığı; kar yüzünden yolların kapandığı, elektriklerin kesildiği olmuştur. Ama doğup bu yaşıma kadar yaşadığım bu coğrafyada 1 Şubat Çarşamba ve 2 Şubat Perşembe sabahları yaşadığım kadar şiddetli, dondurucu bir soğuk hiç yaşamamıştım.

Yeri geldikçe yazarım. Öyle şehrin tepelerinde, yüksek rakımlı yerlerde oturuyor değilim. Alikahya’da oturuyorum. Sabah saat 07.00 gibi evden çıkıyorum. İki sabah arabanın üzerinde kalın bir buz tabakası. Silmekle çıkartamıyorsunuz. 3-5 kola şişesi su döküyorum. Yine çözülmüyor. Arabanın içi inanılmaz soğuk. El parmaklarımın uçları dondu. Ayak parmaklarımı hissetmez oldum. Arabanın göstergesinde dışarının ısısı (-9) görünüyor. Diyeceksiniz ki, doğuda insanlar (-30)’u görüyor. Bir keresinde Kars’ta (-17) yazan derecenin altındaydım. Bu kadar soğuk, böylesine dondurucu olmuyor.

İyi ki okulların tatil dönemine gelmiş. Ama buraların ayazı gerçekten çok farklı oluyor. Düzenli kayıt tutulmuşsa, 1 Şubat ve 2 Şubat günleri sabaha karşı, bu coğrafyada tarihin en düşük sıcaklıklarının kaydedilmiş olduğunu düşünüyorum. O soğukları yedim. Şimdilik burnum akıyor. Umarım hastalanmam. Umarım okulların açık olduğu dönemlerde böylesi soğuk sabahlar yaşamayız.

