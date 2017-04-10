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Tramvay tel montajında sona doğru

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Tramvay tel montajında sona doğru
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tramvay projesi kapsamında elektrik tel çekme işleri devam ediyor.

Tamamı 7 bin 400 metre olan tellerin 6 bin metresi çekilirken direklerin montaj işleri de Yeni Cuma Camii önüne kadar ulaştı.

6 BİN METRE TEL ÇEKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin ulaşımına konfor getirecek Akçaray Tramvay Projesi’nde araçlarının enerjilerini alıp besleneceği ve hareketlerini sağlayacağı elektrik sisteminin de sonuna gelindi. Çalışmalarda direk ve elektrik tellerinin montajı titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda 6 bin metrelik tel çekilerek enerji hattı çalışmasının önemli bir kısmı tamamlanmış oldu.

DİREKLER MONTE EDİLİYOR

Hat üzerinde bulunan teller kataner direkleri vasıtası ile birbirlerine bağlanıyor. Güzergah boyunca 410 adet bulunacak direklerin ise bu güne kadar 370 adetinin montaj işlemi tamamlandı. Merkez Bankası önüne kadar gelen montaj işlemi ise gerekli test işlemleri yapılarak sürdürülüyor.

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