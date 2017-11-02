Tramvay yaşlı kadına çarptı!
İzmit'te meydana gelen olayda tramvay yaşlı kadına çarptı.
A+A-
Olay, İzmit Perşembe Pazarı mevkii Seka Park istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; tramvay karşıdan karşıya geçmek isteyen Huriye Bayrak isimli yaşlı kadına çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ayşegül KALAYCI
Bu haber toplam 925 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli, İzmit, Tramvay, Huriye Bayrak
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.