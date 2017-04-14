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Tramvay, Yeni Cuma'da

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Tramvay, Yeni Cuma'da
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentte raylı taşıma dönemini başlatacak olan Akçaray tramvay projesinde çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor.

Bir yandan Akçaray tramvay araçlarının yapımı, bir yandan hat üzerindeki çalışmalar devam ederken, test sürüşleri de başarıyla tamamlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Otogar yanındaki Akçaray terminalinden Yeni Cuma Camii’ne kadar test sürüşü gerçekleştirdi. Başkan Karaosmanoğlu’nun Akçaray’ın kaptan koltuğunda gerçekleştirdiği test sürüşünde 7400 metrelik hattın 5800 metrelik bölümünde deneme sürüşü başarıyla tamamlandı.

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BAŞKAN KAPTAN KOLTUĞUNDA

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Akçaray tramvay projesinin ilk test sürüşü yaklaşık 3 hafta önce yine Başkan Karaosmanoğlu tarafından yapılmıştı. Başkan Karaosmanoğlu, 2. test sürüşünde de yine tramvayın kaptan koltuğuna oturdu. Yol boyunca aracı kendisi kullanan Başkan Karaosmanoğlu’na vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterdi. Terminal’den Yeni Cuma Camii’ne kadar olan güzergah boyunca vatandaşlar cep telefonlarıyla çekim yaparken, el sallayarak Başkan Karaosmanoğlu’nu selamladı. Tramvay merkezinden saat 09.00’da başlayan test sürüşünde Başkan Karaosmanoğlu’na Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Yasin Özlü, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.

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BAŞKAN: HALKIMIZ AKÇARAYI HEYECANLA BEKLİYOR

Akçaray tramvay projesinin Kocaeli ve kent halkı için önemine bir kez daha dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Bugün 2. test sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bir yandan hatta inceleme yaparken, bir yandan da projenin son durumuyla ilgili bilgi alıyoruz. Yol boyunca halkımızın Akçaray’ı heyecanla beklediğini yakından görüyoruz. İzmit halkına ve esnafımıza bize gösterdikleri sabır ve yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi. Öte yandan Bursa’da üretilen Akçaray tramvay araçlarından 4 tanesi teslim alındı. 5. tramvay aracının hafta sonunda teslim alınması bekleniyor.

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