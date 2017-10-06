Kocaeli5 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Tramvay yoluna korkuluk yapılıyor 
Tramvay yoluna korkuluk yapılıyor 

Tramvay yoluna korkuluk yapılıyor 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’teki tramvay yolu güzergahına yaya ve araç girişini önlemek amacıyla ferforje korkuluk yaptırmaya karar verdi. 

A+A-

5.600 metre uzunluğunda, 120.800 Kg. ağırlığında ferforje korkuluk yapımı ile ilgili ihale 27 Ekim günü yapılacak. İhaleyi kazanan firmanın işi 90 günde bitirmesi istenecek. 
 

Bu haber toplam 684 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.