Tramvay yoluna korkuluk yapılıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’teki tramvay yolu güzergahına yaya ve araç girişini önlemek amacıyla ferforje korkuluk yaptırmaya karar verdi.
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5.600 metre uzunluğunda, 120.800 Kg. ağırlığında ferforje korkuluk yapımı ile ilgili ihale 27 Ekim günü yapılacak. İhaleyi kazanan firmanın işi 90 günde bitirmesi istenecek.
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Etiketler : Tramvay yolu, korkuluk, Kocaeli
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