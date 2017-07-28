Tramvaya yetişeyim derken...

İzmit'te tramvaya yetişmek isteyen yaşlı adam rayların yanına güvenlik amacıyla konulan taşlara takılıp düştü.

Olay, İzmit Yeni Cuma Camii Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yahya Kaptan istikametine giden ve durakta yolcu alan tramvaya yetişmek isteyen yaşlı adam, rayların yanına güvenlik amacıyla konulan taşlara takıldı.Yüzüstü yere düşen yaşlı adam çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra kontrol amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kerim YAVUZ

