Tramvayda elektrik telleri çekiliyor

Tramvay hattında elektrik tellerinin montaj çalışmaları son sürat devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Akçaray Tramvay projesinde araçların elektriğini alacağı kataner hattında tellerin çekim işleri tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında tel çekme işi Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı bölgesine kadar olan bölge üzerinde tamamlandı.

HAT ENERJİ İSTASYONLARI

Hat boyunca yapılan çalışmalar kapsamında ana hat üzerine seyir teli ve taşıyıcı çekilecek ve hat üzerine 420 depo sahasına ise 129 adet direk dikilmesi planlanıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda hat boyunca 3 bin 576 m alana taşıyıcı, 3 bin 886 m alana ise seyir teli çekildi. Ayrıca 212 adet direğin dikme işleminde sona gelindi.

ENERJİ İLETİMİ SAĞLANACAK

Çalışmada yapılan bu hat taşıyıcı ve seyir telinden oluşuyor. Aracın üzerinde bulunan pantograf enerjisini seyir telinden alıp araca iletecek ve araç için gerekli olan enerji buralardan sağlanacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Yahya Kaptan Mahallesi çıkısında bulunan köprülü kavşağa kadar çalışmalar tamamlandı.