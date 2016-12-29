Tramvay’da hedef: 21 Nisan

Bugünlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesine girerseniz, 500 günden geri saymaya başlayan “Tramvay Takvimi” numaratöründe, işin bitmesi, yani tramvayın İzmit’te çalışması için 30-35 günlük süre kaldığını göreceksiniz.

İşe başlarken hedef 3 Şubat 2007’de İzmit’te Otogar ile Sekapark arasında Akçaray isimli tramvayın çalışıyor olmasıydı. Olmadı. Neden hedeflenen sürede bitmediğini artık tartışmanın da bir anlamı yok. Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, “15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı ortamda 1-2 ay bütün işler durdu. Tramvay projesindeki gecikmenin ana nedeni de bu dönemdeki işlerin aksamasıdır” diyorlar. Bence bütün gecikmeyi 15 Temmuz girişimine bağlamak, bu işten de sadece FETÖ’yü sorumlu tutmak kolaycılık. Ama dediğim gibi artık bunu tartışmanın bir anlamı kalmadı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Tramvayda deneme seferi için hedefimiz 21 Nisan” dedi. Büyükakın’a göre, artık işler yolunda, planlandığı gibi gidiyor. Yeni bir gecikme, aksama öngörülmüyor.

KUM TORBALARI İLE DENENECEK

Tramvay yolu inşaatı tamamen bittikten sonra, haydi otogardan atlayın Akçaray’a, sizi Sekapark’a bırakalım olmayacak. Tramvay işi hassas bir iş. Deneme seferleri yapılacak. Genel Sekreter Büyükakın’ın hedef gösterdiği 21 Nisan’a baktım. Cuma’ya denk geliyor. Bundan sonra her şey planlandığı gibi giderse, 21 Nisan 2017 Cuma günü İzmit’in tramvayı deneme seferlerine başlayacak. Bu da hassas bir iş. Deneme seferine çıkan tramvaya insan alınmayacak. Ama tramvayın tam dolu halinde ulaşacağı ağırlığa eşit ağırlıkta kum torbaları yüklenecek. Bütün Dünya’da raylı sistemlerin denemesi böyle yapılırmış.

İzmit’in tramvayı, 21 Nisan günü içindeki kum torbaları ağırlığı ile güzergâhında hareket edecek. Bu sırada ölçümler yapılacak. İstasyonlarda duruş süresi, tramvayın nerede kaç kilometre hızla hareket edeceği, virajlara girişteki balans ayarları yapılacak.

Deneme seferlerinin de nisan sonuna kadar devam edebileceğini öngörebiliriz. Yani İzmit Tramvayı, kendi güzergâhında yolcu taşımaya mayıs ayının başında başlayacak. Yeni vade bu. Umalım ki, bu defa hedef şaşmasın. Dileyelim ki, tramvayımız 21 Nisan’da deneme seferlerine başladığında, yol güzergahında ve İzmit için özel olarak üretilen tramvay kabinlerinde ciddi bir sorunla karşılaşılmasın.

Tramvayı çok konuştuk, çok tartıştık. Ama artık işin sonu görünmüş gibi.

Yavuz, KEV’i de ayağa kaldıracak

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, yakından tanınması gereken ilginç bir adam. Daha doğrusu artık bizim şehrimizde benzeri çok az görülecek türden biri. Yavuz, Kocaelispor’u kurtarmak adına, KEV’e ait gözüken, aslında Kocaelispor’un malı olan Derince Yenikent’teki tesisleri ısrarla talep etti. Yetki ve ipler Büyükşehir Belediyesi’ndeydi. Büyükşehir Belediyesi’ndeki siyasi anlayış, aslında etik ve yasal olmayan bir tavırla, “Biz Sefa Sirmen ve ekibi KEV’in elindeyken, bu arazi için imar planı değişikliği yapmayız.” dediler.

Yavuz için tek seçenek, KEV Yönetimi’nde söz sahibi olmaktı. Ama KEV Yönetimi de bu zorunlu girişime hiç etik olmayan bir tavırla yaklaştı. Bahri Yavuz ve O’nun gibi düşünenler için “KEV’i AKP’ye peşkeş çekiyorlar.” iftirasını yapıştırdılar. Aslında KEV konusu çok önceden bitmeliydi. En azından

mayıs ayındaki kongrede yönetim Bahri Yavuz’a devredilmeli, Kocaelispor’u kurtarmaya yönelik adımlar zamanında atılmalıydı. Neyse, bu iş sonunda çözüldü.

Şimdi sanılıyor ki, Bahri Yavuz sadece KEV’in arazisini imar planı değişikliğinin ardından paraya çevirecek; Kocaelispor’un borçlarını kapatacak, kulübün önünü açacak. KEV, yani Kocaeli Eğitim Vakfı’nı suyu sıkılmış limon gibi atıp, gidecek.

DAHA ÇOK ÖĞRENCİYE DAHA ÇOK BURS VERİLECEK

Bahri Yavuz’un hedefi ise bambaşka. Başkan seçildiği olağanüstü kongreden buyana, evde geceleri KEV çalışıyormuş. Bütün karar defterlerini, belgeleri toplamış. KEV’in röntgenini çekmiş. KEV deyince aklınıza çağdaş eğitime katkı sağlayan çok büyük bir kuruluş geliyor değil mi? KEV halen topu topu 120 üniversite öğrencisine yılın 8 ayında, aylık 120 TL burs veriyormuş. Yani devede kulak bile değil.

Üstelik KEV’in bu üzerinde çok tartışılan telislerinden bir kira geliri de yokmuş. Kocaelispor ve KEV Başkanı Bahri Yavuz, ilk iş olarak önümüzdeki eğitim yılından itibaren KEV’in burs verdiği öğrenci sayısını ve öğrenci başına burs miktarını iki katına çıkartmayı planlıyor.

Yine Başkan Yavuz anlattı. Koskoca KEV, 2008 yılında toplam 5508 çelenk satmış. Bu rakamın İzmit gibi bir şehirde her geçen yıl artması lazım değil mi? KEV kayıtlarına göre, 2013’de satılan çelenk sayısı 3.400 civarında. Yani 5 yıl içinde KEV’in sattığı çelenk sayısı da yarı yarıya azalmış.

TMMOB, Baro gibi kurumlar bile KEV’le alışverişi kesmişler. Çünkü iyi hizmet verilmiyordu. Yavuz şimdi KEV için (444)’lü yeni bir telefon numarası alıyor. Çelenk işine büyük önem verilecek. Ayrıca KEV sadece cenazelere çelenk temin eden bir vakıf olmaktan çıkacak. Açılışlarda, nikâhlarda, sosyal konularda organizasyonların içine girecek. Örneğin nikâh şekeri yerine, KEV’e gelir getirecek ağaç fidanı dağıtımı yapacaklar. Yavuz, “Bu şehirde hayır işi, yardım, bağış dendiği zaman hep aynı insanların üzerine gidiliyor. Artık o insanlar da bıktı, yıprandı. Biz KEV’in gelirlerini cazip organizasyonlarla arttıracak, daha çok aydınlık gence daha çok burs vereceğiz” diye anlattı.

Çok önemli bir konu daha var. Şimdi hedef KEV Yenikent Tesisleri’nin imar planını değiştirip satmak, Diyelim ki bu satıştan 50-60 milyon TL para geldi. Bu para, KEV’in hesabında kalacak. Kocaelispor’a aktarılmayacak. Kocaelispor’un borçlarını kapatıp, transfer yasağını aşması lazım. Bu kulüpten Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın 1 milyon TL’nin üzerinde, milletvekili Saffet Sancaklı’nın 1 milyon Dolar’ın üzerinde alacağı var. Kocaelispor’dan alacaklılarla, Kocaelispor yönetimi değil, KEV Yönetimi pazarlık yapacak. Alacaklılara, “Bak para burada. Ama bu para Kocaelispor’un değil. KEV’in. Sen şu alacağından indirim yap, şu kadar paraya razı ol, şuraya feragat imzanı at” denilecek.

Bahri Yavuz düzgün bir adam. Önemli işlere soyundu. Yardımcı olmamız lazım.

Karabalık için üzüldüm

Şükrü Karabalık. Bu kent siyasetindeki en zarif, en nazik, en düzgün adamlardan biridir. Kocaeli 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karabalık, 10 ay hapse girecek falan değil. Ama bu ceza siciline işlendi. Zamanında Karabalık’ın avantalarını kestiği bazı çevreler bu mahkumiyet üzerine zil takıp oynuyorlar.

Ben üzüldüm. Karabalık’a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Olayı kısaca hatırlatalım. Şükrü Karabalık Kartepe Belediye Başkanı’yken, bir Mülkiye Başmüfettişi Kartepe Belediyesi’ne denetim için gönderildi. O mülkiye başmüfettişi halen FETÖ nedeniyle açığa alınmış biri. Şürkü Karabalık’ın,

Kartepe Belediyesi’ne bağlı bir şirketin yöneticisi aracılığı ile söz konusu müfettişe 50 bin TL rüşvet verdiği öne sürüldü. Söz konusu müfettiş, uyduruk bir spor dalının federasyonunda yöneticiydi. Sözde o federasyon için 50 bin TL’lik bağış yapılmak, böylece müfettişe rüşvet verilmek istenmişti. Müfettiş bu durumu suçüstü yaptırdı.

Kartepe Belediye Başkanı Karabalık, ilçede bazılarının ayağına basmıştı. Kartepe’de sanayi kuruluşlarının hurdaları üzerinden büyük bir rant dönüyordu. Başkan bunu durdurmuştu. Rantı kesilenler Karabalık’ın üzerine gittiler.

2 ayrı dava açıldı. Biri “Rüşvet vermeye azmettirmek”, diğeri “Kamu görevlisine hakaret”. Karabalık önce yerel mahkemede beraat etti. Dava gitti, Yargıtay’dan geri döndü. Yeniden görülen davada bu kez Karabalık rüşvete azmettirmekten suçsuz bulunurken, “Memura hakaretten” 10 ay cezaya çarptırıldı. Şimdi Karabalık’ın avantasını kestiği çevrelerde yine düğün bayram. Ama Şükrü Karabalık’ın akçeli işlerde haksızlık yaptığına, avanta aldığına, kendisini kurtarmak için rüşvet dağıttığına hiç inanmıyorum.

Bu kentte bir Sefa Sirmen’e, bir Şükrü Karabalık’a büyük haksızlık yapılmıştır. Aldığı bu ceza nedeniyle Şükrü Karabalık’ın değerinden ve saygınlığından zerre kadar kayba uğradığını hiç düşünmüyorum.