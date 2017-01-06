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Tramvayda sona doğru

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Tramvayda sona doğru
Kocaeli’de yapımı devam eden Tramvay inşaatında, enerji hatlarını taşıyacak kataner direklerinin montajına başlandı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşıma konfor kazandıracak ve ivme arttıracak Akçaray tramvay inşaatı çalışmaları son hızla devam ediyor. Tramvay hattı yapım işlerinin sona yaklaşıldığı çalışmalarda tramvay aracının enerji hatlarını taşıyacak olan kataner direklerinin montajına geçildi. Hat boyunca toplam 330 kataner direği monte edilecek.

TRAMVAY ARACININ ENERJİ HATLARINI TAŞIYACAK

Tramvay inşaatı çalışmalarında bir yandan ray montajları yapılırken bir yandan da tramvay aracının enerji hatlarını taşıyan kataner direklerinin montajına başlandı. Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesindeki Hanlı sokaktan başlanan montaj işlemleri günde ortalama 15 adet olarak gerçekleştirilecek.

AYDINLATMAYI DA SAĞLAYACAK

Çalışmalar kapsamında 40-50 santimetre aralığında 3 ayrı çapa ait 5 tip direk montajı yapılacak. Toplam 330 adet kataner direğinin montajı yapılacakken direğin en yüksek noktası, rayın üst kotundan itibaren 10 metre olacak. Kataner direkleri aynı zamanda hattın aydınlatılmasında kullanılacak.

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