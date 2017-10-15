Tramvayı seven kent, şimdi Metro için heyecanlı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzun ve sert tartışmaların ardından İzmit’te 8 kilometrelik güzergahta tramvayı çalıştırmaya başladı.
Tramvay sevildi, benimsendi. Artık tramvay yolunun uzatılması, Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesinde başlattığı metro projesinin İzmit’e ulaşması bekleniyor. Bu konuda umutsuz olanlar da var. Ama AK Parti’ye güvenenler, Büyükşehir Belediyesi’nin bu kente metroyu kazandıracağına inanıyorlar.
Ayşegül KALAYCI
Adem Gölcük (34)-İşçi
TRAMVAY GÜZERGAHI YETERLİ
Büyükşehir Belediyesi’ne Gebze’de metro çalışması başlattığı için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğimize inanıyorum. Ak Parti iktidardayken bu hayaller gerçekleşir. Tramvay güzergahı bence yeterli.
Ayhan Yurtsever- (40)
METRO ÇALIŞMASI GÖSTERMELİK
Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de başlattığı metro çalışmasının göstermelik olduğunu düşünüyorum. İzmit’ten İstanbul’a yer altından gitmek bence gerçekleşmeyecek bir hayal. İzmit’teki tramvay güzergahı bence Kartepe’ den başlayarak Gebze’ye kadar uzatılmalı.
Barış Çağlayan (42)-Marangoz
TRAMVAY DERİNCE'YE UZATILMALI
Günün birinde İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğime inanıyorum. Çünkü tramvay projesi de gerçekleşti. İzmit’teki tramvay güzergahı bence Derince’ye kadar uzatılırsa ve bu güzergahta bulunan şehir içi minibüsleri kaldırılırsa trafik sorunu da çözülmüş olur.
Duygu Aslan (38)-Ev Hanımı
METRO HAYAL ÜRÜNÜ
Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de başlattığı metro projesi hayal ürünü. Ak Parti’nin amacı seçim yaklaşırken oy toplamak. Ayrıca Tramvay güzergahının uzatılmamasından yanayım. Yeterince eziyet yaşadık. Tekrar yaşamayalım.
Ferhat Özel (45)-Reklamcı
METRO TRAFİK SORUNUNU ÇÖZER
Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de başlattığı metro projesi tamamlanırsa ilimizin trafik sorunu çözülür. Tramvay güzergahını da uzatmaya gerek kalmaz. Günün birinde İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğimize inanıyorum. Ak Parti’ye güveniyorum.
Fırat Deniz (26)-Öğrenci
TRAMVAY GEBZE'YE UZANSIN
Türkiye’nin geri kalmışlığını gördükçe utanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk bundan yıllar önce yokluk zamanında ülkeyi yeniden var etmiş. Büyükşehir Belediyesi metro projesini eline yüzüne bulaştırır. Tramvay güzergahının Gebze’ye kadar uzatılması gerekiyor.
Gürcan Kızıltaş (50)-Büfeci
METRO PROJESİ HAYAL OLUR
Ak Parti gideceğini anladı yıllardır beceremediği metro projesinin de vatandaşın gözünü boyamak için startını verdi. Bu proje tamamlanamaz. Çünkü Ak Parti’nin miladı doldu. İzmit’teki tramvay güzergahı Gebze’ye kadar uzatılırsa trafik sorunu büyük ölçüde çözülür.
Hacer Söylemez (60)-Emekli
METRO PROJESİ HEYECANLANDIRIYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de metro çalışması başlatması beni çok mutlu etti. Günün birinde İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğimize inanıyorum. Tramvay projesi de geç yapıldı ancak herkes çok memnun. Güzergahı Derince’ye kadar uzatırlarsa güzel olur.
Halil Aktürk (43)-Sigortacı
BÜYÜK BİR PROJE
Büyükşehir’in Gebze’de başlattığı metro çalışması çok büyük bir proje. Tamamlanması halinde Ak Parti’nin oyları azımsanmayacak kadar artar. Günün birinde İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğime inanıyorum. Tramvay güzergahı Derince’ye kadar uzatılsın.
Mahmut Dişli (30)-İnşaat İşçisi
GEBZE'YE KADAR TRAMVAY OLSUN
Başlatılan metro çalışmasıyla İzmit’ten İstanbul’a yer altından gitmek hayal olmaktan çıkar.. Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’ndan Allah razı olsun. Tramvay güzergahı bence Gebze’ye kadar uzatılsın. Trafik daha rahatlar.
Rıza Tamerer (34)-Muhasebeci
METRO PROJESİ İŞE YARAMAYACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı gideceğini anladığı için yıllardır seçim vaadi olarak vatandaşı kandırdığı metro projesinin startını verdi. Ancak işe yaramayacak. Önümüzdeki seçimlerde Ak Parti Kocaeli’de hiçbir belediyeyi kazanamayacak. Tramvay projesi çok gereksiz.
Yılmaz Durmaz (49)-Mali Müşavir
TRAMVAY, HEREKE'YE KADAR UZATILMALI
Büyükşehir Belediyesi’ne Gebze’de başlattığı metro projesi için çok teşekkür ediyorum. Günün birinde İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğimi düşünebiliyorum. Büyükşehir artık bu projeler konusunda uzmanlaştı. Tramvay güzergahı Hereke’ye kadar uzatılabilir.
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