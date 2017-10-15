Tramvayı seven kent, şimdi Metro için heyecanlı

Tramvay sevildi, benimsendi. Artık tramvay yolunun uzatılması, Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesinde başlattığı metro projesinin İzmit’e ulaşması bekleniyor. Bu konuda umutsuz olanlar da var. Ama AK Parti’ye güvenenler, Büyükşehir Belediyesi’nin bu kente metroyu kazandıracağına inanıyorlar.



Ayşegül KALAYCI

Adem Gölcük (34)-İşçi

TRAMVAY GÜZERGAHI YETERLİ

Büyükşehir Belediyesi’ne Gebze’de metro çalışması başlattığı için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğimize inanıyorum. Ak Parti iktidardayken bu hayaller gerçekleşir. Tramvay güzergahı bence yeterli.

Ayhan Yurtsever- (40)

METRO ÇALIŞMASI GÖSTERMELİK

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de başlattığı metro çalışmasının göstermelik olduğunu düşünüyorum. İzmit’ten İstanbul’a yer altından gitmek bence gerçekleşmeyecek bir hayal. İzmit’teki tramvay güzergahı bence Kartepe’ den başlayarak Gebze’ye kadar uzatılmalı.

Barış Çağlayan (42)-Marangoz

TRAMVAY DERİNCE'YE UZATILMALI

Günün birinde İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğime inanıyorum. Çünkü tramvay projesi de gerçekleşti. İzmit’teki tramvay güzergahı bence Derince’ye kadar uzatılırsa ve bu güzergahta bulunan şehir içi minibüsleri kaldırılırsa trafik sorunu da çözülmüş olur.

Duygu Aslan (38)-Ev Hanımı

METRO HAYAL ÜRÜNÜ

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de başlattığı metro projesi hayal ürünü. Ak Parti’nin amacı seçim yaklaşırken oy toplamak. Ayrıca Tramvay güzergahının uzatılmamasından yanayım. Yeterince eziyet yaşadık. Tekrar yaşamayalım.

Ferhat Özel (45)-Reklamcı

METRO TRAFİK SORUNUNU ÇÖZER

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de başlattığı metro projesi tamamlanırsa ilimizin trafik sorunu çözülür. Tramvay güzergahını da uzatmaya gerek kalmaz. Günün birinde İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğimize inanıyorum. Ak Parti’ye güveniyorum.

Fırat Deniz (26)-Öğrenci

TRAMVAY GEBZE'YE UZANSIN

Türkiye’nin geri kalmışlığını gördükçe utanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk bundan yıllar önce yokluk zamanında ülkeyi yeniden var etmiş. Büyükşehir Belediyesi metro projesini eline yüzüne bulaştırır. Tramvay güzergahının Gebze’ye kadar uzatılması gerekiyor.

Gürcan Kızıltaş (50)-Büfeci

METRO PROJESİ HAYAL OLUR

Ak Parti gideceğini anladı yıllardır beceremediği metro projesinin de vatandaşın gözünü boyamak için startını verdi. Bu proje tamamlanamaz. Çünkü Ak Parti’nin miladı doldu. İzmit’teki tramvay güzergahı Gebze’ye kadar uzatılırsa trafik sorunu büyük ölçüde çözülür.

Hacer Söylemez (60)-Emekli

METRO PROJESİ HEYECANLANDIRIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de metro çalışması başlatması beni çok mutlu etti. Günün birinde İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğimize inanıyorum. Tramvay projesi de geç yapıldı ancak herkes çok memnun. Güzergahı Derince’ye kadar uzatırlarsa güzel olur.

Halil Aktürk (43)-Sigortacı

BÜYÜK BİR PROJE

Büyükşehir’in Gebze’de başlattığı metro çalışması çok büyük bir proje. Tamamlanması halinde Ak Parti’nin oyları azımsanmayacak kadar artar. Günün birinde İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğime inanıyorum. Tramvay güzergahı Derince’ye kadar uzatılsın.

Mahmut Dişli (30)-İnşaat İşçisi

GEBZE'YE KADAR TRAMVAY OLSUN

Başlatılan metro çalışmasıyla İzmit’ten İstanbul’a yer altından gitmek hayal olmaktan çıkar.. Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’ndan Allah razı olsun. Tramvay güzergahı bence Gebze’ye kadar uzatılsın. Trafik daha rahatlar.

Rıza Tamerer (34)-Muhasebeci

METRO PROJESİ İŞE YARAMAYACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı gideceğini anladığı için yıllardır seçim vaadi olarak vatandaşı kandırdığı metro projesinin startını verdi. Ancak işe yaramayacak. Önümüzdeki seçimlerde Ak Parti Kocaeli’de hiçbir belediyeyi kazanamayacak. Tramvay projesi çok gereksiz.

Yılmaz Durmaz (49)-Mali Müşavir

TRAMVAY, HEREKE'YE KADAR UZATILMALI

Büyükşehir Belediyesi’ne Gebze’de başlattığı metro projesi için çok teşekkür ediyorum. Günün birinde İzmit’ten İstanbul’a yer altından gidebileceğimi düşünebiliyorum. Büyükşehir artık bu projeler konusunda uzmanlaştı. Tramvay güzergahı Hereke’ye kadar uzatılabilir.