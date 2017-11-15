Tramvayın 2.Etap ihalesi 7 Aralık’ta 

GÜZERGAH UZUYOR

Tramvay projesi önce Otogar-Sekapark arasında planlanmıştı. 6,5 kilometrelik bu güzergahta 12 durak bulunuyor. Tramvay 17 Haziran 2017 tarihinde seferlerine başlamış, beklenenin çok üzerinde ilgiyle karşılanmıştı. Günde 14 bin yolcu taşınması beklenirken, bu sayı ikiye-üçe katlanmıştı. Okulların açılmasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde sefer sayıları sıklaştırılmış, tramvay İzmitlilerin yaşamının tam ortasında yerini almıştı.

ŞİMDİ PLAJYOLU’NA UZUYOR

7 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak ihale, tramvayın Sekapark’tan Plajyolu’na kadar 2.2 kilometre uzatılması ön görülüyor. 2’nci etap ihalesinde yer tesliminden sonra işin 540 günde bitirilmesi isteniyor.Trafik sorununun olmadığı alanda bu kadar uzun süre tanınması, önceki ihalede yaşanan gecikmelerden kaynaklanan endişeyi de ifade ediyor.

DAHA SONRA ALİKAHYA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay projesinde Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu’na kadar olan bölümün yanı sıra Otogar’dan Alikahya’ya ve hatta yeni stadyuma kadar uzatılması da gündemde. Bunun yanı sıra Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’na bir sapak açılmıştı. Cephanelik bölgesindeki Şehir Hastanesinin hizmete girmesinin ardından buradan kuzeye, Cephanelik bölgesine de tramvayın çalışması hedefleniyor.