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Tramvayın atölye binasında son durum

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Tramvayın atölye binasında son durum
Akçaray projesi kapsamında yapılan atölye binasında çalışmalar devam ediyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akçaray tramvay projesi kapsamında yapımı gerçekleştirilen atölye binasında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. 5 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan depo sahasında kolon montajları tamamlandı. Tramvay araçlarının parklanacağı ve gerekli bakımlarının yapılacağı alan olan atölye binasının hemen yanında bulunan idari binada kolon montajlarının tamamlanmasının ardından duvar örme çalışmaları başlandı. Duvar İmalatında son aşamaya gelinen idari binada daha sonra ince işler başlayacak. 

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Yapılan çalışmalarda tramvay depo sahası alanında bulunan ve tramvay araçlarının parklanacağı 3 bin 500 metrekarelik alanda ray imalatı çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar tamamlandığında Kocaeli’de hizmete girecek olan tramvay araçları bu bölgede parklanacak.

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