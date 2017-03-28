Tribünlerde yeni dönem

Özgür Taşkıran ve beyin takımının bırakma kararının ardından Hodri Meydan Grubu’nda belirsizlik vardı. Sosyal medyada Taşkıran’a geri dönmesiyle ilgili ciddi bir baskı yapıldı. Merak içinde Taşkıran ve ekibinin kararı bekleniyordu ki önceki gece geç saatlerde Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, “Başka Kocaelispor yok” internet sitesinde konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Özgür Taşkıran kararının kesin olduğunu iletmiş olacak ki, bayrağı taşıyacak yeni isim için arayışlar yapılmış. Başkan Yavuz paylaşımda camiada kendisini öneriler isimler içerisinde Burak Gülener ismini uygun bulduklarını açıklamış. Kocaelispor camiası Hodri Meydan’ın yeni liderinin Gülener olduğunu bu paylaşımla öğrendi.

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞADILAR

Yorumların tamamında Yavuz’un düşüncesine saygı duyularak Burak Gülener’in doğru bir isim olduğu belirtiliyordu. Tek bir olumsuz yoruma rastlamadım. Camia, taraftar Başkan Yavuz’a çok inanıyor, güveniyor. Camianın lideri ne diyorsa odur diyor. Önce Özgür Taşkıran’dan başlayalım. İlk yıllarında grup hep olumsuzluklarla anılıyordu. O dönemler çok kavgalarımız olmuştu. Bahri Yavuz’un başkanlığında yeniden ayağa kalkmak için seferberlik ilan edildiğinde, Hodri Meydan Grubu tamamen değişime uğradı. Özgür Taşkıran’ın söylemiyle içerdeki çürük elmalar ayıklandı, grup Türkiye’ye örnek taraftar profiline büründü. Değişim siyah ile beyaz derecesinde büyüktü. Kuşkusuz ki, bunun mimarı grubun lideri Özgür Taşkıran’dan başkası değildi.

BAŞARILARA CİDDİ KATKI SAĞLADILAR

Kocaelispor’un amatörden yeniden profesyonel lige dönmesi, bu sezonki başarısında tartışmasız taraftarın, hodri meydan grubunun büyük payı vardı. İçerde dışarda, soğukta sıcakta, her koşulda takımın yanındaydılar. Takımı müthiş ateşlediler. Ayrıca rakiplerle dostluk köprüleri attılar, küfürsüz bir tribün ortaya çıkardılar. Fair-Play’e kadık kaldılar. Tribünlerin lideri olarak Taşkıran da bu güzelliklerin haklı gururunu, mutluluğunu yaşadı. Basın olarak bizler, kamuoyu da kendisine ve gruba hakkını teslim etti. Benim kendileriyle ilgili çok sayıda olumlu yazım vardır. Hatta çok da eleştiri aldım bu yazılarımla ilgili. Bana geçmişi hatırlatarak, seninle o kadar uğraştılar, sen de bunlarla ilgili o kadar ağır yazılar yazdın, ne oldu şimdi, neden dönüş yaptın diye bana veryansın edildi.

YAZDIKLARIMIN ARKASINDAYIM

O günlerde de yazdım, bugün hatırlatalım. Basın mensubunun görevi olayları, eylemleri sorgulamaktır. İyi bir şey yapılıyorsa övecek, kötü bir şey yapılıyorsa kınayacaksın. O dönemler bana göre Kocaelispor’a zarar veren davranışlar içende oldukları için onlara kızıyor, verip veriştiriyordum. Son 3 yıla baktığımızda ise olması gereken taraftar profili çiziyorlar ve Kocaelispor’a büyük güç katıyorlar. Ben de doğal olarak onları övüyorum. Bunda şaşılacak bir durum yok. Hodri Meydan olumlu yönde siyah ile beyaz derecesinde değişime uğramışsa, benim yorumlarımın da aynı şekilde farklı olması son derece doğaldı. Ne geçmişteki, ne son üç yıldaki yazdıklarımla ilgili en küçük pişmanlığım yoktur, hepsinin arkasındayım.

BIRAKMA KARARINA SAYGI DUYUYORUZ

Altay deplasmanı öncesinde yaşanan ölümlü bıçaklama olayı en başta Hodri Meydan olmak üzere camiayı sarstı. Özgür Taşkıran aynı odayı paylaştığı, kader birliği yaptığı kardeşini kaybetmişti. Bunun dışında toplanan otobüs paralarıyla ilgili de gruba ağır suçlamalar yapıldı. Daha önce de yazdım, yol parasıyla ilgili suçlama bırakmayı gerektirecek bir durum değildi. Çağrı yaptım, final haftalarındayız, takımın taraftara çok ihtiyacı var dedim. Çorum Belediye maçında maraton tribünündeki yerlerini alacaklarını düşündüm. Ancak öyle olmadı. Maraton boştu. Özgür ve grubun beyin takımından kimse maçta yoktu. Bırakma konusunda kararlı oldukları anlaşılmıştı. Nitekim önceki akşam Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz Taşkıran’ın kararına saygı duyarak grubun yeni liderini açıkladı.

GÜLENER, BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIYACAKTIR

Burak Gülener’i tanıyorum. Özellikle Tavukçu Necdet’te çok sohbetimiz olmuştur. Çok iyi bir Kocaelisporlu olduğunu söylememe gerek yok, camiada zaten biliniyor. Çok aklı başında bir Kocaelisporlu. Başkan Bahri Yavuz’un paylaşımında belirttiği büyüklerinden alacağı destek ve önerilerle tribünlerdeki birlik beraberliği sürdürecek, başka bir anlamda çok iyi bir noktada aldığı bayrağı daha yukarılara taşıyacaktır. Hodri Meydan kuruluşundan bu yana ilk kez Çorum Belediye maçında her zamanki yerinde değildi. Bu durum şaşırtıcı olduğu kadar üzüncü vericiydi. Büyük bir boşluk hissedildi. İnşallah Kozan Belediyespor maçıyla birlikte Hodri Meydan yeni lideriyle birlikte maratona dönecek ve bir daha da orayı hiç terk etmeyecek. Sevgili Özgür Taşkıran ve ekibini 3 yıldır verdikleri mücadeleden dolayı kutluyor, hizmetlerine teşekkür ediyorum. Yeni lider Burak Gülener’e başarılar diliyorum. Tribünlerde yeni dönem camiamıza hayırlı olsun.

Gençlik Hizmetleri ödemeleri neden yapmıyor?

Okul sporlarının en yoğun olduğu illerden biriyiz. Futbol dışındaki branşlarda da son yıllarda fazlaca müsabaka oynanıyor. Her ikisi de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde. Yani organizasyonun sahibi GHSİM. Dolayısıyla hakem ve saha görevlilerinin ücretleri bu kurum tarafından ödeniyor. Ancak gelin görün ki, okul sporlarında geçen sezon başından bu yana hiçbir ödeme yapılmamış. Futbol dışındaki branşlarda da bu sezonki ücretler ödenmemiş. Bildiğim kadarıyla özellikle hakemlerin çoğu öğrenci. Buradan aldıkları ücretleri harçlık yapıyorlar. Bu kadar uzun süre ücret alamadıkları için de mağduriyet yaşıyorlar. Ankara’dan ödenek mi gelmiyor, yoksa başka bir sıkıntı mı var ?. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden ödemenin neden yapılmadığı ve ne zaman yapılacağıyla ilgili mutlaka açıklama yapılmalı.