Tribünü doldurmak için iyi bir slogan 

Sakaryaspor yönetimi bence önemli bir hata yaptı, yenisi hizmete açılmadan eski stadyumun yıkılmasına izin verdi. Böyle olunca da yeni stadyum sezon başına yetişmeyince Komşu ilk üç iç saha maçını tarafsız sahada oynamak zorunda kaldı. Biz böyle bir durumla karşılaşmamak için tüm şehir olarak dik bir duruş sergilemiş, yenisi açılmadan eskisinin yakılmasına izin vermemiştik. Demek ki, Sakaryalı dostlar komşudan ders almamışlar. Bu onlara 4 önemli puanı mal oldu. Neyse, yeni stadyum artık hazır duruma geldi. Sakaryaspor bu hafta yeni stadyumunda ilk maçını oynayacak, pazar akşamı K.Maraş ile karşılaşacak. Tabi, komşuda yeni stadyumda ilk maçın heyecanı, coşkusu yaşanıyor. Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses sosyal medyadan taraftarlara çağrıda bulunurken, “Maça gelmeyen ……..olsun” diye yazmış. Yani bu maça gelmeyen Körfezli olsun demek istemiş.

HAKARET YOK, TAHRİK YOK

Yıllardır her iki tribünlerde de sıkça kullanılır bu slogan. Ayağa kalkmayan Sakaryalı, Körfezli olsun denir. Sonuçta iki ezeli rakip. Taraftarı ayağa kaldırmak için iyi düşünülmüş bir slogan bu. Tribünler dışında ilk kez bir yöneticiden, Başkandan duyduk bu sloganı. Bir başkanın tribün jargonuyla mesaj vermesinin doğru olup olmadığı elbette tartışılabilir. Yanlış bulanlar da olabilir, olabilir yorumu yapanlar da. Herkesin düşüncesine saygım var. Kişisel fikrim, taraftarı tribüne çekmek için , “Maça gelmeyen Körfezli olsun” sloganı kullanmak, kötü bir şey değil. Hakaret yok, alay yok, tahrik yok, haddine aşan bir cümle yok. Sadece aradaki rekabete dayalı bir düşünce bu. Ezeli rekabet adına bu gibi söylemlerde bulunmanın her hangi bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum.

AKILLICA BİR DÜŞÜNCE

Hakarete, alaya, tahrike varmadan birbirini kızdıracak söylem ve eylemler bence ezeli rekabetin tuzu biberidir, rengidir. Yıllar önce hatırlarım merhum amigomuz sevgili Ertuğrul Güçkan Sakaryaspor küme düştüğünde helva yapıp dağıtmıştı. Rekabete çeşni katan çok güzel bir espriydi. Bunlar olsun, olmalı. Birbirini kızdırmadan ezeli rekabetin tadı çıkmaz zaten. Sakaryaspor Başkanı tribünleri doldurmak için ezeli rekabetin en çok kullanılan sloganını bulmuş. Bence akıllıca. Tribünlere taraftarı çekmek için iyi bir slogan. Nasıl tribünlerde bu slogan atıldığında herkes büyük coşkuyla ayağa kalkıyor, oturan hemen hemen kimse kalmıyorsa, maça yönelik bu davetin de büyük etki yaratacağını sanıyorum. Pazar akşamı sonucu hep birlikte göreceğiz.

Para cezası vız geldi!

Futbol altyapı liglerinde çekilmeler, maçlara çıkmamaların yoğunlaşması üzerine TFF, bir sonraki sezon bu ekipleri lige almama yaptırımının ardından, para cezası uygulaması başlatmıştı. Kategorilerine göre 150 TL’den başlayan cezalar 300’e kadar çıkıyor. Maça çıkmayan takımlardan bu para tahsil ediliyor. Dün futbolun patronu Mithat Ağa ile görüştüm. Şu ana kadar kesilen para cezası rakamının 2 binin üzerinde olduğu bilginini verdi. Malum, parayı belirli zaman içinde yatırmayan kulüple ilgili lisans işleminin durdurulmasına yönelik bir yaptırım da var. Kulüpler lisans işlemlerim doldurulmasın diye kuzu kuzu gidip hesaba parayı yatırıyorlar. Örneğin Akmeşespor iki maça çıkmadığı için 400 TL tutarındaki cezasını yatırmış.

PARAYI ÖDERİM, MAÇA GİTMEM!

Lisans işleminin dondurulması kulüpler için ciddi bir yaptırım, bu yüzden paralar zamanında yatırılarak bunun önüne geçiliyor. Rakamlar da küçük olduğu için sıkıntı olmuyor. Oysa bu yaptırımla beklenen, umulan kulüplerin para cezası ödememek için maçlara çıkmamazlık etmeyeceğine yönelikti. Ancak kulüpler para cezasını öderim ama maça gitmem anlayışıyla devam ediyorlar. Başka bir anlamda para cezası kulüplere vız geldi. Buradan bu cezanın caydırıcı olmadığı, olmayacağı sonucu çıkıyor ne yazık ki. Peki, ne olacak şimdi? Aslında futbolun patronu sevgili Mithat Ağa’nın daha önce gündeme getirdiği ve TFF Amatör Kurula öneri olarak sunduğu, yaş gruplarında maçlara çıkmamayla ilgili cezanın A takımlara puan silme olarak uygulanması son derece yerinde ve mutlaka caydırıcı olur.

A TAKIMIN PUANINI SİLMEK LAZIM

Malum bizim yöneticiler için varsa yoksa A takımdır. A takıma yönelik böyle bir yaptırım sonrasında yaş gruplarında maçlara çıkmamaların bıçak gibi kesileceği inancındayım. Sevgili Mithat kardeşim bu önerisinin hayata geçirilmesi için ısrarının, girişimlerinin devam edeceğini söyledi. Para cezası uygulamasından bir sonuç alınamadığını gören TFF mutlaka daha ağır bir yaptırım düşünecektir. A takımın puanının silinmesi akıllıca bir öneri. Bu arada sevgili Mithat Ağa dünkü telefon görüşmemizde önemli bir bilgi daha aktardı. Malum, şu ana kadar çekilen takımların bir sezon sonra lige alınmamasıyla ilgili bir uygulama yapılıyordu. U12 çekildiyse, seneye yine aynı kategori lige alınmıyordu.

Yeni sezonda küçük ama doğru bir değişiklik olacak. Örneğin bu sezon U12’den çekilen takım, seneye U13 Ligi’ne alınmayacak. Son derece mantıklı bir değişiklik. Bu sezon U12’isi, gelecek sezon otomatikman U13 oluyor. Yaptırımın hiç suçu olmayan yaş grubuna verilmesi hataydı, düzeltilmiş oluyor.

