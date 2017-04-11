Tropikal Kafe'ye 4 bin TL

Gölcük Denizevler Sahili’nde 7 yıldır Tropikal Kafe adıyla yerin işletmeciliğini yapan İsmail Yılmaz aynı yere 5 yıl aylık kira bedeli 4 bin TL ödeyecek. 5 yılda ise toplam kira bedeli 240 bin TL olarak belediye kasasına girecek.

3 BİN 750 TL’DEN İHALEYE ÇIKTI

Gölcük Denizevler Mahallesi İhsaniye Sahil Caddesi Barbaros Hayrettin Paşa Parkı içinde bulunan Tropikal Cafe’nin 5 yıllık işletme ihalesi de dün yapıldı. 7 yıldır kafeteryanın işletmesini yapan İsmail Yılmaz, tak katılımcı olarak girdiği ihaleyle aynı yeri 5 yıllığına yeniden kiraladı. 3.750 TL muhammen bedel üzerinden açılan ihalede, fiyat üçüncü teklif sonunda aylık 4 bin TL kiraya çıktı. İsmail Yılmaz, Tropikal Cafe için bir yıl için Belde A.Ş.’ye 48 bin TL, 5 yıl sonunda her yılı peşin ödenmek suretiyle ödenecek toplam kira bedeli 240 bin TL olacak.

Şennur YILDIZ