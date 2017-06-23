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TSK: Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK: Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçleri tarafından 15 Haziran'dan düne kadar düzenlenen operasyonlarda üçü lider kadroda yer alan ve aranan teröristler listesinde bulunan toplam 53 terörist etkisiz hale getirdi.

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Siirt'te son bir haftada düzenlenen operasyonlarda üçü lider kadroda yer alan ve aranan teröristler listesinde bulunan toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük öneme sahip olan, özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda, 15-22 Haziran tarihlerinde, Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak ve Siirt Pervari bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, üçü lider kadrosundan, aranan teröristler listesinde gri listede yer alan Sefkan kod adlı Kenan Kahraman, sözde Şenkaya-Göle sorumlusu Hakkı kod adlı Yasin Atsak ile yeşil listede yer alan sözde Sarıkamış-Şenkaya-Göle sorumlusu Alişer kod adlı Zeynal Leblebici dahil 53 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda bir tanksavar füzesi, üç doçka uçaksavar makineli tüfek, üç roketatar, 4 makineli tüfek, 19 piyade tüfeği, iki keskin nişancı tüfeği, 6 tabanca, 9 av tüfeği ve 47 el bombası ele geçirildi, 17 el yapımı patlayıcı imha edildi. Ayrıca, 3 bin 890 kilogram amonyum nitrat, 463 tüp, 22 havan mühimmatı, 25 roketatar mühimmatı, 5 mayın, 5 bin 123'ü piyade tüfeği mühimmatı olmak üzere yaklaşık 10 bin hafif silah mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve fünye ele geçirildi.

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