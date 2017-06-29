TSK:10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta teröristlerce kullanılan barınma alanları ve silah mevzileri imha edildi.İlk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Keri Dağı bölgesinde insansız hava aracı ile terörist görüntüsü alınması üzerine, bölgeye hava operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.