TSK'dan hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, 19.50-20.20 saatlerinde Bestler Dereler kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, iki silah mevzisi de imha edildi.
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