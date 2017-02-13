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TSK'dan şehidimizin olduğu saldırıyla ilgili ilk açıklama

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TSK'dan şehidimizin olduğu saldırıyla ilgili ilk açıklama
Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çatışma çıktı.

Darıca ilçesinde yaşayan Mustafa ile Birsen Tevlim çiftinin üç çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim, Suriye'nin El Bab bölgesinde DAEŞ’e karşı süren operasyonda şehit düştü, 4 asker de yaralandı.

TSK'dan açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden  (TSK) yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

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