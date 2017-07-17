TSK'dan son dakika açıklaması: 17 asker yaralandı

Hakkari'de terör örgütü PKK, askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Alçak saldırıda 4'ü ağır 17 asker yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından Hakkâri İli Yüksekova İlçesi, Esendere Beldesi yakınlarında 17 Temmuz 2017 tarihinde intikal halinde bulunan askeri aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilakı neticesinde dördü ağır olmak üzere 17 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek gerekli müdahalelere başlanmıştır. Bu hain saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."