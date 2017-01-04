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TSK'dan son dakika El Bab açıklaması

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TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine hava harekatı düzenlendi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 12 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre 14 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştiren jetler, emniyetle üslerine döndü. 

TSK unsurlarının bulunduğu bölgeye atılan bir havan mermisinin infilak etmesi nedeniyle 1 asker şehit oldu, 3 asker hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. 

Açıklamada, yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bildirilerek, şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, TSK mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

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