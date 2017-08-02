Tuana Evleri 3. Etap projesinde tüm bloklar satışta

İzmit’e yeni ve farklı bir proje kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kent Konut A.Ş. ve Haldız İnşaat işbirliği ile hayata geçirilen “TUANA EVLERİ” konutlarının 3.Etap satışlarına, lansmana özel fiyat ve indirimlerle 10.04.2017 tarihinde satışa başlanmıştı.

Kampanyaya istinaden %20’ye varan sayılı ve sınırlı sayıdaki dairelerde indirim uygulanıp 5.000 TL ön kayıt bedeli ile işlem yapılabiliyordu.

Tuana Evleri 3. Etap projesinin kalan tüm bloklarında ise bugün itibariyle satış başlamıştır. Daha önce satışı başlatılan 114 dairede %20’ye varan lansman indirimi fırsatı ise belirli süre devam edip, yeni satışa çıkan dairelerin bir kısmında da aynı indirim uygulanacaktır.

Satış işlemleri Yunus Emre Kültür Merkezinde yer alan KENT KONUT satış ofisinden gerçekleşecektir.

ŞEHİR AYAKLARINIZIN ALTINDA!

Tuana Evleri 3.Etap, panoramik deniz manzarası, lüks bir hayatın yanında geniş sosyal olanakları ve özgün mimarisi ile nesiller boyu sürecek kusursuz bir yaşam vaat ediyor. Proje kapsamında 6 blok bulunuyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1 4+1 olmak üzere 113,67 m² ve 240,67 m² arası değişen 12 farklı tip daire seçeneği bulunmakta olup, projenin satışı istenilen dairenin seçilebildiği nokta satış yöntemi ile yapılacaktır. Şehre bu kadar yakın olup aynı zamanda görsel şölene doyacağınız inanılmaz manzara sizlerle buluşuyor.

ŞEHİR

ZENGİN DONATI ALANLARI

Site yaşamının tüm avantajlarını yaşayacağınız Tuana Evleri 3.Etap projesi, sunduğu ortak alanları ile hayatınıza değer katacak. Her yerde yeşilin farklı bir tonunu göreceğiniz proje içinde sosyal tesis, basketbol sahası, tenis kortu, açık hava fitness alanları, mini futbol sahası, çocuk oyun alanları, kesintisiz yürüyüş yolu, süs havuzları, kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, dinlenme alanları ve 523 adet kapalı otopark yer almaktadır.

Tuana Evleri 3.Etap projesi için, Kent Konut merkez ofisinden, www.kentkonut.com.tr den ya da 0262 324 50 00 Alo Konut hattından detaylı bilgi alınabilir.



