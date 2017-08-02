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Tuana Evleri 3. Etap’ta satışlar başladı

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Tuana Evleri 3. Etap’ta satışlar başladı
İzmit’e yeni ve farklı bir proje kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kent Konut A.Ş. ve Haldız İnşaat işbirliği ile hayata geçirilen Tuana Evleri 3. etap projesinde tüm bloklar satışa sunuldu

Daha önce satışı başlatılan 114 dairede 20’ye varan lansman indirimi fırsatı ise belirli süre devam edilmişti. Yeni satışa çıkan dairelerin bir kısmında da aynı indirim uygulanıyor.  
 
SATIŞLARA BAŞLANDI
Tuana Evleri 3. Etap konutları satışlarına, lansmana özel fiyat ve indirimlerle 10 Nisan 2017 tarihinde satışa başlanmıştı. Kampanyaya istinaden yüzde 20’ye varan sayılı ve sınırlı sayıdaki dairelerde indirim uygulanıp 5 bin TL ön kayıt bedeli ile işlem yapılabiliyordu. Bu doğrultuda yeni başlanan konutların satış işlemleri Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yer alan Kent Konut satış ofisinden gerçekleştiriliyor. Tuana Evleri 3.Etap projesi için, Kent Konut merkez ofisinden, www.kentkonut.com.tr den ya da 0262 324 50 00 Alo Konut hattından detaylı bilgi de alınabilir. 

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ŞEHİR AYAKLARINIZIN ALTINDA
Tuana Evleri 3.Etap, panoramik deniz manzarası, lüks bir hayatın yanında geniş sosyal olanakları ve özgün mimarisi ile nesiller boyu sürecek kusursuz bir yaşam vaat ediyor. Proje kapsamında 6 blok bulunuyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1 4+1 olmak üzere 113,67 metrekare ve 240,67 metrekare  arası değişen 12 farklı tip daire seçeneği bulunmakta olup, projenin satışı istenilen dairenin seçilebildiği nokta satış yöntemi ile yapılıyor. Şehre bu kadar yakın olup aynı zamanda görsel şölene doyacağınız inanılmaz manzara sizlerle buluşuyor.

ZENGİN DONATI ALANLARI
Site yaşamının tüm avantajlarını yaşayacağınız Tuana Evleri 3.Etap projesi, sunduğu ortak alanları ile hayatınıza değer katacak. Her yerde yeşilin farklı bir tonunu göreceğiniz proje içinde sosyal tesis, basketbol sahası, tenis kortu, açık hava fitness alanları, mini futbol sahası, çocuk oyun alanları, kesintisiz yürüyüş yolu, süs havuzları, kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna,  dinlenme alanları ve 523 adet kapalı otopark yer almaktadır.

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