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Tuana Evleri’nin 3. Etabında satışlar başlıyor

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Tuana Evleri’nin 3. Etabında satışlar başlıyor
Kent Konut’un Tuana Evleri Projesinin son etabı satışa çıkıyor

İzmit’e yeni ve farklı bir proje kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kent Konut ve Haldız İnşaat işbirliği ile hayata geçirilen “Tuana Evleri” konutlarının 3. Etap satışlarına, lansmana özel fiyat ve indirimlerle 10 Nisan 2017 Pazartesi günü başlanıyor. Kampanyaya istinaden %20’ye varan sayılı ve sınırlı sayıdaki dairelerde kısa süreli indirim uygulanacak olup 5000 TL ön kayıt bedeli ile işlem yapılabilecektir. Satış işlemleri Yunus Emre Kültür Merkezinde yer alan Kent Konut satış ofisinden gerçekleşecektir. 

FARKLI DAİRE TİPLERİ
Tuana Evleri 3.Etap, lüks bir hayatın yanında geniş sosyal olanakları ve özgün mimarisi ile nesiller boyu sürecek kusursuz bir yaşam vaat ediyor. Proje kapsamında 6 blok 327 daire bulunmakta olup, 114 adedi satışa sunulacaktır. Projede 1+1, 2+1, 3+1 4+1 olmak üzere 113,67 m² ve 240,67 m²  arası değişen 12 farklı tip daire seçeneği bulunmakta olup, projenin satışı istenilen dairenin seçilebildiği nokta satış yöntemi ile yapılacaktır. 

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SOSYAL DONATILAR
Site yaşamının tüm avantajlarını yaşayacağınız Tuana Evleri 3.Etap projesi, sunduğu ortak alanlarıyla da hayatınıza değer katacak. Her yerde yeşilin farklı bir tonunu göreceğiniz proje içinde sosyal tesis, basketbol sahası, tenis kortu, açık hava fitness alanları, mini futbol sahası, çocuk oyun alanları, kesintisiz yürüyüş yolu, süs havuzları, kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna,  dinlenme alanları ve 523 adet kapalı otopark yer almaktadır. Tuana Evleri 3.Etap projesi için, 10 Nisan Pazartesi gününden itibaren Kent Konut merkez ofisinden, www.kentkonut.com.tr den yada 0262 324 50 00 Alo Konut hattından detaylı bilgi alınabilir.

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