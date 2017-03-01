TÜBİTAK çalışanı 9 kişi adliyede

Kocaeli merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında daha önce işten çıkarılanların da yer aldığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çalışanı 24 şüpheliden 9'u daha adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Kocaeli merkezli 3 ilde, 16 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, daha önce işten çıkarılanların da aralarında olduğu TÜBİTAK çalışanı 24 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyondan bir hafta sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden İ.S, M.S, E.K, C.D, O.G, M.O, L.Ö.Y, O.K. ve F.K. tutuklanmış, diğerler şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.