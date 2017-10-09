"TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" davasında 1 tahliye

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik 12'si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yeterli olmaması nedeniyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen dördüncü duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamaları yöneltilen sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Ahmet Özkul, Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Mahkemeye gelen evrakların zapta geçirilmesinin ardından mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıklardan alınan dijital mataryellere ilişkin inceleme raporunun beklenmesi, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürülüğü'ne müzekkere yazılarak ByLock kullandıkları iddia edilen sanıkların konuşma içeriklerinin istenmesi ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Mütalaaya ilişkin talep ve görüşleri sorulan sanıklar da uzun süredir tutuklu olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.

Sanıklardan H.T'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, üzerlerine atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini oluşturan delillerin varlığı, birtakım delillerin henüz toplanmamış olması, suçun vasfı, mahiyeti ve cezası dikkate alınarak diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 şüphelinin "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya, 9 şüphelinin de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.