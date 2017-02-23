TÜBİTAK personelleri hakkında karar

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.S, M.S, E.K, C.D, O.G, M.O, L.Ö.Y, O.K. ve F.K. tutuklanırken, diğerler şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli merkezli 3 ilde, 16 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında daha önce işten çıkarılanların da yer aldığı TÜBİTAK çalışanı 24 kişi gözaltına alınmıştı.
Kerim YAVUZ
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