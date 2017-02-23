TÜBİTAK'taki FETÖ operasyonunda önemli gelişme

FETÖ/PDY Operasyonları kapsamında gözaltına alınan 8 TÜBİTAK personeli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çalışanlarına yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Örgütle bağlantısı olduğu ve ByLock kullandıkları iddiasıyla 24 kişiye yönelik operasyon düzenlenip,14 kişi İstanbul'da, 8 kişi Kocaeli'de, 2 kişi ise Ankara'da evlerinde gözaltına alınmıştı. Kocaeli'deki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kerim YAVUZ