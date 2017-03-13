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TÜED Gölcük Şubesi yönetimi üyeleri uyardı

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TÜED Gölcük Şubesi yönetimi üyeleri uyardı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Gölcük Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ürer, son günlerde türeyen paravan şirketlerin, TÜED’in adını kullanarak Hac ve Umre ziyaretlerinde ‘İndirim, Kampanya’ gibi ilanların Gölcük’te caddelerde ler aldığını hatırlattı.

Dernek olarak kendilerinin hiç bir şirketle böyle bir anlaşmalarının olmadığını, emekli üyelerin bu tür ilanlara kanmamaları konusunda uyardı. TÜED Gölcük yönetimi de, bir tedbir olarak bu ilanların üzerine kendileri, “Bu şirketle hiçbir bağlantımız yoktur” yazısını asarak tedbir aldılar.

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