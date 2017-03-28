Tuğçe, Atina’dan gümüş madalya ile döndü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşen Avrupa Gençler Kupası’nda milli judocularımız Tatami de adeta fırtına estirdi.

21 ülkenin katıldığı müsabakalarda Ay Yıldızlı judocularımız; 8 altın 5 gümüş, 8 bronzun yanı sıra 8 beşincilik ve 5 yedincilik elde ederek zirveye yerleşti. Ev sahibi Yunanistan ikinci ve Avusturya’da üçüncü oldu.

Şampiyonada 48 kiloda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün başarılı judocusu Tuğçe Beder final karşılaşmasında Melisa Çakmaklı ile karşılaştı. İki Türk judocunun müsabakasında Melisa galip gelerek birinci olurken Büyükşehirli Tuğçe Beder ise ikincilik derecesi yaptı.