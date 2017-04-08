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TÜGVA 'evet' için toplandı

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TÜGVA 'evet' için toplandı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bugün saat 15.00’te ülke genelinde “Türkiye için Evet” için toplandı.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın “Tügva” Türkiye genelinde aynı anda “Türkiye için Evet” yürüyüşüne ilimizde de yüzlerce üyesi İnsan hakları parkında toplandı. Ohal kapsamında yürüyüşe izin verilmedi ancak basın açıklaması ve kalabalık yürüyüş kadar etkili oldu.

“İSTİKRAR İÇİN KOCAELİ’NDEN EVET İSTEDİLER”

TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı  İnsan Hakları Parkı'nda yaptığı konuşmada “Milletimizin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günler kala iç ve dış düşmanlarımıza ülkemize sahip çıktığınızı göstermek için evet diye haykıran siz vatan sevdalılarına şükranlarımızı sunuyoruz. Her şey akarsu tarih yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift birinden nur akar birinden kir. Şimdi bizler her türlü geriletmeci ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahipleri arasından çıkacak Milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için ‘evet’ diyoruz. Davamız için doğrulacağız, evrileceğiz, devrileceğiz; ama eğrilmeyeceğiz.” dedi.  Pankartlar ve sloganlarla gerçekleşen toplu basın açıklamasının ardından  Tügva üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

Şennur YILDIZ

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