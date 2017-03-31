  • BIST 89.311
  • Altın 145,488
  • Dolar 3,6404
  • Euro 3,8871
  • Kocaeli 11 °C

TÜGVA İzmit’i Bilal Erdoğan açtı

»
TÜGVA İzmit’i Bilal Erdoğan açtı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmit Şube binasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan bugün ilimize gelerek TÜGVA İzmit Şube binasının açılışını yaptı. BELSA Plaza Batı Balok’ta bulunan vakıf binasının açılışı belediye binası önündeki açık alanda gerçekleşti.

Programa AK Parti Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Öztürk, TÜGVA İl Başkanı Yusuf Yazıcı, İzmit İlçe Temsilcisi Ömer Burak Barış, STK temsilcileri katılım sağladı.

protokol-001.jpg

AMAÇ GELECEK NESİLLER YETİŞTİRMEK

 TÜGVA İl Başkanı Yusuf Yazıcı, “Ortaokuldan üniversiteye kadar her gencimize eğitim vermekteyiz. Amacımız okul kapasitesinde eğitim vererek gelecek nesiller yetiştirmektedir. TÜGVA yenilikçi, çalışkan, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi gençler için çalışmaktadır. Vatanını, milletini seven gençler yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

bir-arada-goruluyor.jpg

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise, “TÜGVA, çağdaş gençlerimiz için hem eğitimi hem de sosyalleşmesi adına güzel bir vakıf. Gençlerimizi hem siyaset, hem de sosyal alanda çok önemsiyoruz. 16 Nisan’daki referandumda da gençlerimizi ön plana çıkaracağız. Biz genç dostu belediyeyiz, gençlerimiz ile birlikte çalışıyoruz şeklinde konuştu.

dsc_8269.jpg

BERABER ISLANDIK YAĞAN YAĞMURDA

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise şunları söyledi:

“Gençler yağmur altında biraz ıslandı. Ama beraber ıslandık yağan yağmurda, size Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın selamlarını getirdim. Okul dışı zamanlarınızda arkadaşlarınızla vakit geçirmek, ders çalışmak için buraya geleceksiniz. Bütün İzmitli kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah 16 Nisan’dan sonra gençlerimizin çok önde olacağı bir ülke olacak” dedi.

kurdele-002.jpg

Konuşmaların ardından TÜGVA İzmit temsilciğinin açılış kurdelesi kesildi.

Çiğdem ARMAĞAN

bina-002.jpg

TÜGVA İzmit Şube binası

Bu haber toplam 1083 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaosmanoğlu basına açıkladı: Kendi imkanlarımızla yapacağız30 Mart 2017 Perşembe 19:23
  • 2 yıldır her yerde aranıyordu! Yakalandı30 Mart 2017 Perşembe 15:24
  • Bakan Ağbal müjdeyi verdi: 2 bin kişi alacağız30 Mart 2017 Perşembe 14:35
  • İSU'dan dev yatırım30 Mart 2017 Perşembe 13:19
  • Başkan Doğan'dan Avrupalılara terör dersi30 Mart 2017 Perşembe 12:58
  • Başkan Karabacak: “Bahçeli Türkiye’nin önünü açmıştır”30 Mart 2017 Perşembe 12:35
  • Karaosmanoğlu, “Köylerimizden yüksek oranda Evet bekliyorum”30 Mart 2017 Perşembe 11:12
  • Bakan Işık, "Türkiye, gençlerimizin omuzlarında yükselecek"30 Mart 2017 Perşembe 10:55
  • Yurt dışında üç günde oy kullanan seçmen sayısı...30 Mart 2017 Perşembe 10:46
  • Bakan Albayrak: Doğalgaz seferberliği adımını atacağız30 Mart 2017 Perşembe 10:30
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti