TÜGVA İzmit’i Bilal Erdoğan açtı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmit Şube binasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan bugün ilimize gelerek TÜGVA İzmit Şube binasının açılışını yaptı. BELSA Plaza Batı Balok’ta bulunan vakıf binasının açılışı belediye binası önündeki açık alanda gerçekleşti.

Programa AK Parti Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Öztürk, TÜGVA İl Başkanı Yusuf Yazıcı, İzmit İlçe Temsilcisi Ömer Burak Barış, STK temsilcileri katılım sağladı.

AMAÇ GELECEK NESİLLER YETİŞTİRMEK

TÜGVA İl Başkanı Yusuf Yazıcı, “Ortaokuldan üniversiteye kadar her gencimize eğitim vermekteyiz. Amacımız okul kapasitesinde eğitim vererek gelecek nesiller yetiştirmektedir. TÜGVA yenilikçi, çalışkan, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi gençler için çalışmaktadır. Vatanını, milletini seven gençler yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise, “TÜGVA, çağdaş gençlerimiz için hem eğitimi hem de sosyalleşmesi adına güzel bir vakıf. Gençlerimizi hem siyaset, hem de sosyal alanda çok önemsiyoruz. 16 Nisan’daki referandumda da gençlerimizi ön plana çıkaracağız. Biz genç dostu belediyeyiz, gençlerimiz ile birlikte çalışıyoruz şeklinde konuştu.

BERABER ISLANDIK YAĞAN YAĞMURDA

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise şunları söyledi:

“Gençler yağmur altında biraz ıslandı. Ama beraber ıslandık yağan yağmurda, size Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın selamlarını getirdim. Okul dışı zamanlarınızda arkadaşlarınızla vakit geçirmek, ders çalışmak için buraya geleceksiniz. Bütün İzmitli kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah 16 Nisan’dan sonra gençlerimizin çok önde olacağı bir ülke olacak” dedi.

Konuşmaların ardından TÜGVA İzmit temsilciğinin açılış kurdelesi kesildi.

Çiğdem ARMAĞAN

TÜGVA İzmit Şube binası