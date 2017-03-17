TÜGVA yeni binasını bakanla açtı

TÜGVA Kocaeli Şubesi açılışında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Gençler, 16 Nisan’da geleceğine sahip çıkacak, kendilerine inanmayanları ortaya koydukları büyük başarılarla utandıracaklardır” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Şubesinin açılışına katıldı.

Bakan Bozdağ’a açılışta Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan,İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özkaya, TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı ve yönetimi Çok sayıda dernek üyesi gencin olduğu açılışta gençlere seslenen Bakan Bozdağ, “Gençler, 16 Nisan’da geleceğine sahip çıkacak, kendilerine inanmayanları ortaya koydukları büyük başarılarla utandıracaklardır” dedi.

NİSAN’DA İKİ İLÇEYE DAHA AÇILACAK

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı, “TÜGVA, gençlik çağındaki kardeşlerimizin islamı, fikri, ilmi, ahlakı, spor ve genel olarak tüm kültürel gelişimine yön vermeyi amaç edinmiştir. Tek gayemiz milli ve manevi değerlere sahip bir gençliği geleceğe hazırlamak. Vakfımızın eğitimden kültüre bilimden sanata birçok projesi var. Vakıf binalarımız hem eğitime hem eğlenceye dönük olarak yapılmıştır. Nisan ayında İzmit ve Gebze binalarımızı da açmayı planlıyoruz. Yeni Türkiye’ye yeni bir nesil yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TERÖRE BULAŞMAMIŞ GENÇLER İSTİYORUZ

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özkaya ise, geçen zaman içerisine 81 il temsilciliğinde teşkilatlandıklarını ifade ederek, Kocaeli’de hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

“Korkuların tamamını yenmiş bir gençliğe ihtiyacımız var”

Türkiye’de örnek bir nesil yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Adalet Bakanı Bozdağ, “Asımın nesli mi diyelim, başka dindar nesil mi diyelim başka bir nesil mi diyelim ama nesil derse diyelim köklerine bağlı bir nesil. Tarihine bağlı bir nesil, medeniyetine bağlı bir nesil, kültürüne bağlı bir nesil ama öte yandan günün gereklilikleri ile donatılmış geleceğe uzanan ve geleceği de kurup inşa edecek bir nesli hep beraber yetiştirmemiz lazım. Başarılı olmak için korkmayan, korkuların tamamını yenmiş bir gençliğe bizim ihtiyacımız var. Bir mesele olduğu zaman, doğru olan bir işi yapmak gerektiği zaman kim var diye sorulduğunda sağına soluna önüne arkasına bakmadan ben varım diyen bir gençliğe bizim ihtiyacımız var. Türkiye’de gençlerimizi teröre, şiddete ve bir takım yanlışlıklara bulaştırmak isteyen çevreler var. Üniversitede okuyor elinde molotof, elinde döner bıçağı, elinde taşlar, elinde sopalar olan gençler var. Terör örgütlerinin kontrol ettiği yapılar var. Biz terör örgütlerinin peşinden koşan değil, elinde döner bıçaklarıyla taşlarla sopalarla gelecek kurmak için uğraşan bir gençlik değil, elinde kitapla, kalemle, sanatla, fikirle, düşünceyle iyilikte çalışarak geleceğin daha iyi olacağına inanan bir gençlik istiyoruz” şeklinde konuştu.





“Gençlerine güvenmeyen bir milletin geleceği asla aydınlık olamaz”

Gençlere kendilerine inanmayanlara 16 Nisan’da derslerini vermelerini öneren Bakan Bozdağ, “16 Nisan gençlerimiz için tarihi bir gündür. Tarihi bir dönüm noktasıdır. 16 Nisan’da gençlerimiz için tarihi bir kapı açılıyor. Seçme hakkı olan gençlere seçilme hakkı da veriliyor. Birileri çıkmış çoluk çocuk mu bu memleketi yönetecek diye bu büyük hakkı büyük yetkiyi küçümseyen gençlerimize güvenmeyen bir yaklaşım ortaya koyuyor. Çok net söylüyorum, gençlerine güvenmeyen bir milletin ve geleceği asla aydınlık olamaz. Bunlar seçilmeye gelince bunlar bu işi beceremez diyor. Bu samimiyetsiz bir yaklaşımdır. Bu gençlere inanmayan güvenmeyenlerin yaklaşımıdır. 16 Nisan’da gençler geleceğine sahip çıkacaklar. Kendilerine verilen bu hakka sahip çıkacaklar. Bu yetkiye, güce sahip çıkacak. İnanmayanlara ortaya koydukları büyük başarılarla utandıracaklardır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜGVA binası yanındaki bir fırının çalışanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a fırından yeni çıkan ekmeklerden hediye etti.

Bakan Bozdağ daha sonra TÜGVA Kocaeli Şubesinin açılışını yaparak binada incelemelerde bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN