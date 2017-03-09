TÜGVA’dan iki atama daha

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi.

Daha önce Gebze, İzmit, Gölcük, Darıca ve Başiskele ilçelerine atama gerçekleştiren TÜGVA, bu kez Çayırova ve Kartepe ilçe temsilcilerini de atayarak yedi ilçede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladı.

TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı; “Geriye kalan ilçelerimiz ile görüşmelerimiz ve mülakatlarımız devam ediyor. Davamızın bekası için dikkat edeceğimiz en önemli husus liyakat sahibi genç kardeşlerimizle yol yürümek olacaktır. Görevlerine başlayan yol arkadaşlarıma bu çetin yolda başarılar diliyorum. Davamız için emek veren herkesin Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi. TÜGVA Çayırova’da ilçe temsilcisi olarak Fatih Fındıkçı’yı, Kartepe’ye de İsmail Yaşar’ı atadı. TÜGVA Çayırova Temsilcisi Fatih Fındıkçı, 1986 Kadıköy doğumlu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu. Yüksek lisansını da Gebze Teknik Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finans bölümünde tamamladı. Özel bir firmada muhasebeci. Kartepe İlçe Temsilcisi İsmail Yaşar, 1993 İzmit doğumlu. Sakarya Üniversitesi Tarih bölümü mezunu olan Yaşar, halen Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih bölümünde Yüksek Lisans eğitimi alıyor.