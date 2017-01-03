TÜGVA’dan iki ilçeye daha atama

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. Daha önce Gebze, İzmit ve Gölcük ilçelerine yapılan atamaların ardından, bu kez Darıca ve Başiskele ilçe temsilcilerinin ataması yapıldı.

TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı, Darıca İlçe Temsilciliği’ne Kemal Aka’nın, Başiskele İlçe Temsilciliği’ne de Dr.İlyas Türköz’ün atandığını duyurdu. Yeni temsilcilere yetki belgeleri, merkezde düzenlenen törenle teslim edildi. Yusuf Yazıcı, “Hedefimiz çok kısa süre içinde tüm ilçelerde teşkilatlanarak çalışmalarımıza hız kazandırmak olacaktır” dedi, kalan yedi ilçede görüşmelerin sürdüğünü söyledi. KEMAL AKA TÜGVA Darıca İlçe Temsilciliği görevine atanan Kemal Aka,1989 Gebze doğumlu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde tamamlayan Aka, 2014 yılında Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Şu anda Marmara Üniversitesi Bankacılık anabilim dalında doktora öğrenimine devam etmekte olan Aka, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümü’nde akademisyen olarak görev yapmakta. DR.İLYAS TÜRKÖZ TÜGVA Başiskele İlçe Temsilcisi Dr. İlyas Türköz, 1983 İzmit doğumlu. Şehit Cengiz Topel İlkokulu ve İhsaniye Anadolu Lisesi’ni okuduktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Şu anda özel bir hastanede doktor olarak çalışıyor.

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