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TÜGVA'dan iki ilçeye daha atama

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TÜGVA'dan iki ilçeye daha atama
Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi.

Daha önce Gebze, İzmit, Gölcük,Darıca ve Başiskele  ilçelerine atama gerçekleştiren TÜGVA, Çayırova ve Kartepe ilçe temsilcilerini de atayarak yedi ilçede teşkilatlanma çalışmalarını gerçekleştirdi.

TÜGVA KOCAELİ İKİ İLÇE ATAMASI DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Geçtiğimiz zaman diliminde başarılı çalışmalar ile büyük salon programlarına imza atan TÜGVA Kocaeli, 2016-2017 planlaması kapsamında Teşkilatlanma çalışmalarına hız vereceğini duyurmuştu. Hızlı aksiyon alma kabiliyetine sahip tecrübeli gençlerden oluşan İl Yönetimi, Çayırova ve Kartepe temsilcilerini de atadı. TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf YAZICI; “Yeni Türkiye’yi daha da güçlendirmek ve imanlı nesiller yetiştirmek adına çıktığımız bu kutsal yolda hedefimize ulaşabilmek için gece gündüz çalışmaktayız. Bu kutsal davayı daha çok yaymak adına ilk ve en büyük hedefimiz çok kısa süre içinde tüm ilçelerde teşkilatlanarak çalışmalarımıza hız kazandırmak olacaktır. Geriye kalan ilçelerimiz ile görüşmelerimiz ve mülakatlarımız devam ediyor. Davamızın bekası için dikkat edeceğimiz en önemli husus liyakat sahibi genç kardeşlerimizle yol yürümek olacaktır. Görevlerine başlayan yol arkadaşlarıma bu çetin yolda başarılar diliyorum.Davamız için emek veren herkesin Allah yar ve yardımcıları olsun.” dedi.

TÜGVA ÇAYIROVA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNE ‘’FATİH FINDIKÇI’’ ATANDI

Güçlü bir Türkiye yolunda mücadele eden Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilciği , Çayırova ilçesine de temsilci ataması gerçekleştirdi. Çayırova İlçe Temsilciliğine 1986 Kadıköy doğumlu olan Fatih Fındıkçı atandı. İlk Öğretim eğitimini 24 Kasım İlkokulunda , lise eğitimini  Sarkuysan Lisesinde , lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi  bölümünde tamamlayan Fındıkçı, yüksek lisans eğitimini ise 2015 yılında Gebze Teknik Üniversitesi , Uluslararası Ticaret ve Finans bölümünde tamamlamıştır. Fatih Fındıkçı, şuan özel bir firmada muhasebeci olarak görev yapmaktadır.

TÜGVA KARTEPE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNE ''İSMAİL YAŞAR '' ATANDI

Teşkilatlanma çalışmalarına hız veren TÜGVA , Kartepe İlçesine atama gerçekleştirdi. Kartepe İlçe Temsilciliği görevine atanan 1993 İzmit doğumlu İsmail Yaşar, ilköğretimini Yahya Kaptan ilkokulunda, lise öğrenimini Yahya Kaptan lisesinde, Lisans eğitimini ise Sakarya Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Yaşar, Bülent Ecevit Üniversitesi - Tarih bölümünde Yüksek Lisans eğitimi almaktadır.

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