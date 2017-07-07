TÜİK açıkladı... Türkiye'de kaç aile var?

Bu yılki Dünya Nüfus Günü teması "Aile planlaması, insanları güçlendirmek, milletleri geliştirmek" olarak belirlendi. TÜİK, Türkiye'de toplam 22 milyon 206 bin 776 hanehalkı yer aldığını açıkladı.

Bu yılki Dünya Nüfus Günü teması "Aile planlaması, insanları güçlendirmek, milletleri geliştirmek" olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da bu doğrultuda, Türkiye'deki çekirdek aile içeren hanehalkları, bunlarda çocuk bulunma durumu, doğum istatistikleri ve ideal çocuk sayılarına ilişkin temel bilgileri açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülteni yayınlandı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından, her yıl 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü’nde, nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlendiği ifade edilen bültende, 2017 yılı temasının "Aile planlaması, insanları güçlendirmek, milletleri geliştirmek" olduğu kaydedildi.

Bültende, Türkiye'deki çekirdek aile içeren hanehalkları ve bu hanehalklarında 0-17 yaş grubunda çocuk bulunma durumu, doğum istatistikleri ve ideal çocuk sayılarına ilişkin temel bilgiler sunuldu.

Buna göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2016 yılı sonuçlarında, Türkiye'de toplam 22 milyon 206 bin 776 hanehalkı yer alıyor. Bu hanehalklarının yüzde 82,7’sini en az bir çekirdek aile içeren hanehalkları oluşturuyor. Bunların yüzde 60,4’ünde en az bir çocuk bulunuyor.

Çekirdek aile içeren hanehalklarında en az bir çocuk bulunanların oranının en fazla olduğu il yüzde 89 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 85,4 ile Şanlıurfa, yüzde 84,5 ile Ağrı, yüzde 84,3 ile Van ve yüzde 84,1 ile Batman takip etti.

Söz konusu hanehalklarında en az bir çocuk bulunanların oranının en az olduğu il ise yüzde 43,7 ile Sinop. Bu ili yüzde 45,2 ile Edirne ve Çanakkale, yüzde 46,5 ile Kırklareli ve Kastamonu, yüzde 46,7 ile Çankırı ve yüzde 46,8 ile Balıkesir izledi.

Çekirdek aile içeren hanehalklarındaki nüfusun yüzde 31'i çocuk

Türkiye’de en az bir çekirdek aile içeren hanehalklarında yaşayan nüfus 72 milyon 659 bin 405 kişi olarak hesaplandı. Diğer bir ifadeyle nüfusun yüzde 91'i en az bir çekirdek aile içeren hanehalklarında yaşıyor, bunların yüzde 31'ini ise çocuk nüfus oluşturuyor.

Çekirdek aile içeren hanehalklarında bulunan çocuk nüfus oranının da en fazla olduğu il ise yüzde 50,3 ile Şırnak. Bu ili, yüzde 48,6 ile Şanlıurfa, yüzde 47,1 ile Ağrı, yüzde 46,6 ile Siirt ve yüzde 46,1 ile Muş izliyor.

Söz konusu hanehalklarında bulunan çocuk nüfus oranı en az olan il ise yüzde 21,5 ile Edirne. Edirne'yi, yüzde 21,7 ile Kırklareli, yüzde 22,5 ile Çanakkale, yüzde 22,9 ile Tunceli ve yüzde 23,5 ile Balıkesir takip etti.

Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 309 bin 771 oldu

Canlı doğan bebek sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşerek 1 milyon 309 bin 771 olarak gerçekleşti. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ünü erkekler, yüzde 48,7’sini ise kızlar oluşturdu.

Bebeklerin yüzde 18,3’ü İstanbul, yüzde 5,8’i Ankara, yüzde 4,8’i Şanlıurfa ve yüzde 4,2’si ise İzmir’de doğdu.

Doğum yapan kadınların ortalama yaşı 28,1

Türkiye'de geçen yıl doğum yapan kadınların ortalama yaşı 28,1 oldu. Bu kadınların yüzde 37,2'si ilk doğumunu gerçekleştirdi, yüzde 1,6'sı çoğul doğum yaptı.